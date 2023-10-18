به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسازمان بسیج اساتید کشور، جمع کثیری از اساتید بسیجی دانشگاه‌های تهران درمحکومیت حملات وحشیانه رژیم نامشروع صهیونیستی و حمله روز گذشته به بیمارستان معمدانی در غزه برای ابراز همدردی با مردم مظلوم فلسطین تجمع کردند.

اساتید دانشگاه در این اجتماع ضمن محکوم کردن جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی همگان را به اعلام انزجار از این اتفاقات دردناک دعوت کرده و از کشورهای اسلامی و همه اساتید دانشگاه‌های جهان خواستند در واکنش به این‌ جنایات اقدام عملی مناسب نشان دهند.

بر اساس وعده الهی ایمان و پایداری در مسیر حق سرانجام‌ پیروزی و نصرت را محقق خواهد کرد و امروز نتیجه ایستادگی، مجاهدت و ایثار جبهه مقاومت، خواب را از چشم سردمداران این رژیم سفاک گرفته است.