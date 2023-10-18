به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی‌فرد صبح امروز چهارشنبه با حضور در تجمع و راهپیمایی مردمی شهرستان اهواز در راستای محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین و بمباران بیمارستان غزه اظهار کرد: یکی از تاریک‌ترین و آلوده‌ترین صفحات تاریخ در این ایام در حال رقم خوردن است.

وی عنوان کرد: سنت الهی و وعده خداوند متعال این است که «الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا»؛ یعنی وقتی که بلا به قله‌های خود می‌رسد، طبیعتاً سنت خداوند متعال این است که طومار ظلم در هم می‌پیچد.

امام جمعه اهواز تأکید کرد: آنکه طومار باطل را در هم می‌پیچد، همین مردم هستند. این مردم در تمام دوران ثابت کردند هر کجا حضور به هم رساندند، توانستند دشمن را به زانو در بیاورند.

وی اضافه کرد: اینکه وجدان دسته مردمی که اتوکشیده هستند، ادکلن زده‌اند و ادعای حمایت از حقوق بشر را دارند و نه تنها وقتی می‌بینند که تعدادی از زن و مرد و فرزند مظلوم فلسطین به شهادت می‌رساند، بی تفاوت هستند بلکه خود آنها عامل این جنایت هستند.

حجت الاسلام موسوی‌فرد گفت: این تجمع و راهپیمایی این پیام را به مردم می‌رساند که در کل عالم نظیر این اجتماعات را می‌بینید، به حول و قوه الهی آمادگی کامل است که به محض اینکه رهبری امت به آنها اذن دهد، ۲۴ ساعت نخواهد گذشت که طومار اسرائیل در هم پیچیده خواهد شد.