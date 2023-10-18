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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۸

سردار احمدی‌مقدم با رییس دانشگاه سلطان قابوس دیدار کرد

سردار احمدی‌مقدم با رییس دانشگاه سلطان قابوس دیدار کرد

رؤسای دانشگاه‌های عالی دفاع ملی ایران و سلطان قابوس عمان در دیدار با یکدیگر درباره فعالیت‌های دو دانشگاه به رایزنی و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم رییس دانشگاه عالی دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر خود به کشور عمان، با حضور در دانشگاه سلطان قابوس ضمن بازدید از کتابخانه مرکزی، سالن‌های همایش و مرکز اسناد و دائرة المعارف، با رییس این دانشگاه دیدار و در مورد فعالیت‌های دو دانشگاه گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، سردار احمدی‌مقدم ضمن تقدیم کتاب معرفی دانشگاه عالی دفاع ملی ایران به «حسین الخروصی» رییس دانشگاه سلطان قابوس، درباره ساختار و مأموریت دانشگاه عالی دفاع ملی به ارائه توضیحاتی پرداخت.

رییس داعا همچنین بر لزوم تحکیم روابط پایدار دو کشور ایران و عمان که در سال‌های اخیر در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته است، تأکید کرد.

بازدید از مرکز امنیت دریایی عمان و همچنین ملاقات با جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش سلطنت عمان، سرتیپ ستاد «سعید بن محمد الشکیلی» در ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش عمان، از دیگر برنامه‌های سردار احمدی‌مقدم در سفر به کشور عمان بود.

کد مطلب 5915220
هادی رضایی

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