به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس کرمی، فرمانده یگان انتظامی مترو تهران اظهار داشت: در پی افزایش سرقت در ایستگاه‌های مترو به روش جیب بری موضوع به همه ماموران مستقر در ایستگاه‌های مترو تهران اعلام و گشت زنی‌های هدفمند برای پیشگیری از سرقت و دستگیری سارقان افزایش داده شد.

وی با بیان اینکه ماموران مستقر در ایستگاه مترو روز بیست و چهارم مهر ماه به ۵ مرد که در حال پرسه زنی بی هدف در مترو بودند مشکوک شدند، افزود: مراقبت‌های ویژه آغاز تا اینکه ماموران متهمان را در حال سرقت از شهروندی با استفاده از ازدحام جمعیت مشاهده می‌کنند و سریعاً وارد عمل شده و متهمان را غافلگیر و هر ۵ متهم را دستگیر کردند.

فرمانده یگان انتظامی مترو تهران بیان کرد: در بررسی اولیه از متهمان ۴ دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی، باند، اسپیکر، کامپیوتر کشف شد و متهمان در تحقیقات پلیسی به جرم خود و ۲۰ فقره سرقت به روش جیب بری در ایستگاه‌های مترو تهران اعتراف کردند.

سرهنگ کرمی با اشاره به اینکه تحقیقات بیشتر برای کشف جرائم احتمالی متهمان و شناسایی مال باختگان ادامه دارد، خاطر نشان کرد: متهمان برای اخذ دستور قضایی به مرجع قضایی معرفی شدند.

