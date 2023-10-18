به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حکمت علی مظفری، رییس دیوان عدالت اداری، در بیانیه‌ای با محکوم کردن جنایات اخیر رژیم صهیونیستی، خواستار اقدام فوری برای توقف این حملات ددمنشانه و نسل کشی بی‌سابقه در نوار غزه شد.

متن بیانیه رییس دیوان عدالت اداری به این شرح است:

غزه امروز همچون کربلا قربانگاه مردان، زنان و کودکان بی گناه فلسطین شده است و خون به جای شیر کودکان غزه را سیراب می‌کند. صحنه‌هایی دلخراش و تکان‌دهنده و تمام آنچه رسانه‌ها به تصویر کشیده‌اند قطره‌ای کوچک از اقیانوسی لبریز از فاجعه و بیداد است. اما مردم سرزمین تین و الزیتون پیش از هر زمان دیگری ایستادگی را فراتر از قیل و قال مرگبار خمپاره و موشک فریاد می‌زنند و مقاومت آن‌ها به همراه وحدت جهان اسلام، به سال‌ها رنج و آوارگی و جنگ و خشونت مستمر علیه صاحبان واقعی آن سرزمین مقدس پایان می‌دهد.

کشتار دسته جمعی که در پی حمله به بیمارستان المعمدانی و به شهادت رسیدن دست کم ۵۰۰ غیرنظامی منجر شده، نمونه بارز یک نسل کشی است؛ و چنین جنایاتی نشانگر خوی متوحش صهیونیستی است که به خوبی خود را نشان داده است.

این کشتار ضد حقوق بشری که خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی به خصوص کنوانسیون چهارگانه ژنو است نشانگر کینه‌توزی دولت آمریکا است و آن‌ها مسئول این کشتار هستند و سکوت جوامع بین‌الملل به معنی حمایت از این جنایت جنگی علیه بشریت و نسل‌کشی صهیونیست‌ها می‌باشد.

مراتب همدردی خود و خانواده دیوان عدالت اداری را با ملت و مقاومت فلسطین اعلام می‌کنیم و می‌گوییم دست‌های ما برای یاری شما آماده است و قلب‌های ما در آرزوی پیروزی شما تپنده و ایمان داریم که نصرت و یاری حق در راه است.