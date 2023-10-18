به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس فوق‌العاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی با سلطان المریخی وزیر مشاور در امور خارجی قطر وزیر خارجه قطر دیدار و گفت‌وگو کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار گفت: رژیم صهیونیستی شکست سنگینی از مقاومت ملت فلسطین متحمل شده و اکنون آمریکا در حال احیای صهیونیستی است و در شرایطی که رژیم به طور وحشیانه علیه مردم عادی و شهروندان در غزه حمله می‌کند، وزیر خارجه آمریکا در اتاق عملیات صهیونیست‌ها حضور می‌یابد و همزمان به دیگران توصیه می‌کند که خویشتنداری کنند.

امیرعبداللهیان گفت: دیدار جو بایدن از تل آویو در این مقطع و پس از این همه جنایت صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان و نیز جنایت جنگی و نسل کشی در بیمارستان المعمدانی غزه، نشان می‌دهد که آمریکا به طور کامل در کنار رژیم صهیونیستی است و واشنگتن بدون قید و شرط از جنایات رژیم جنایتکار صهیونیستی حمایت می‌کند.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت، آمریکا باید بداند که امکان پذیر نیست که همه طرف‌ها خویشتنداری کنند و رژیم صهیونیستی هر چه بخواهد با حمایت آمریکا انجام دهد. وی افزود منطقه از حالت خویشتنداری خارج می‌شود و لازم است امروز در جده پیامی قوی به صهیونیست‌ها و حامیان آن داده شود و اقدامات عملی اتخاذ شود.

وی افزود: همچنین لازم است کشورهای اسلامی اقدامات فوری و عملی اتخاذ کنند و برخی کشورهای اسلامی که با رژیم صهیونیستی رابطه دارند، سفرا و دیپلمات‌های این رژیم را فوراً اخراج کنند. همچنین یک کمیته حقوقی و تخصصی در دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی برای پیگیری جنایات مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی تشکیل شود و همچنین کشورهای اسلامی رژیم صهیونیستی را به طور کامل از جمله در زمینه نفتی تحریم کنند.

حمایت غرب از اسرائیل به منزله چراغ سبزی برای تداوم جنایات است

سلطان المریخی وزیر مشاور در امور خارجی قطر نیز در این دیدار شرایط در غزه و نیز حمله به بیمارستان المعمدانی در غزه را فاجعه تمام عیار توصیف کرد و گفت: متأسّفانه حمایت غرب از اسرائیل صرفاً حمایت سیاسی نیست و این حمایت‌ها عملاً بمنزله چراغ سبزی برای تداوم جنایات رژیم اسرائیل است.

وی بر ضرورت و اهمیت توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه تاکید کرد و گفت: علاوه بر ظرفیت‌های سازمان همکاری اسلامی، ضروری است از ظرفیت‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی و توقف فوری جنایات آنها در غزه و نیز پیگیری جنایتکاران استفاده شود.