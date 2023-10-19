کشف بزرگترین میدان گازی خشکی ایران/ پایداری شبکه توزیع آب پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، امکان صادرات بنزین با افزایش سهم CNG، کشف بزرگترین میدان گازی خشکی ایران در لامرد ،۵۰ درصد مردم از یارانه بنزین برخوردار نیستند و قطعی آب در پایتخت نخواهیم داشت از مهمترین اخبار آب و انرژی در هفته جاری بودند.

احتمال عرضه CNG رایگان برای کاهش مصرف بنزین

محسن جوهری رئیس هیأت مدیره انجمن CNG با اشاره به اینکه طرح ارائه سی ان جی رایگان همچنان بر روی میز وزارت نفت قرار دارد، گفت: طرح سی ان جی رایگان، طرحی است که از طریق انجمن ارائه شد و در معاونت برنامه ریزی وزارت نفت نیز مورد برسی قرار گرفت، اما دولت برای اجرای این طرح به جمع بندی نرسید.

وی ادامه داد: یکی از دلایل عدم اجرای این طرح مشکلات زیرساختی بود اما همچنان پیگیر آن هستیم تا این طرح اجرایی شود.

به گفته جوهری با توجه به اینکه احتمال افزایش و اصلاح قیمت بنزین وجود ندارد ممکن است در آینده این تصمیم اجرایی شود.

رئیس هیأت مدیره انجمن سی ان جی در خاتمه با اشاره به اینکه افزایش سهمCNG می‌تواند منجر به کاهش مصرف بنزین شود، خاطر نشان کرد: دولت به دنبال این موضوع است که سهم سی ان جی را افزایش دهد تا با جایگزینی آن در مصرف بنزین صرفه جویی شود.

رمزگشایی بیش از ۳۰ هزار کارت هوشمند سوخت در منطقه تهران

فریدون یاسمی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران با بیان اینکه در ۶ ماه نخست امسال، تعداد ۳۲ هزار کارت سوخت شخصی در منطقه رمزگشایی شد: گفت از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون و پس از اجرای طرح محدودسازی کارت‌های سوخت آزاد موجود در جایگاه‌های عرضه سوخت، این تعداد کارت سوخت در نواحی منطقه تهران حذف رمز شد.

وی بیان کرد: با افزایش استفاده از کارت‌های سوخت شخصی توسط شهروندان تهرانی، مراجعه به نواحی رمزگشایی در تهران روندی افزایشی داشته است.

مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد: در این بازه زمانی، ناحیه غرب منطقه تهران با میانگین حذف رمز بیش از ۷ هزار کارت بیشترین مراجعه را داشته است.

قطعی آب در پایتخت نخواهیم داشت

شرکت آب و فاضلاب استان تهران، شرکت آب و فاضلاب استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دنبال بروز حادثه در خط لوله انتقال آب خام از کرج به تهران، این خط لوله دچار آسیب شده و هم‌اکنون تمامی نیروهای امداد و پشتیبان در محل حادثه حضور دارند. ️

مرکز کنترل و هماهنگی آب تهران از همان لحظات نخست، این حادثه را اعلام کرده و تیم واکنش سریع شرکت آب و فاضلاب استان تهران بلافاصله با تمامی تجهیزات و امکانات فنی به محل اعزام شده و هم اکنون در حال رفع و تعمیر این حادثه هستند. ️

آبفای استان تهران این اطمینان خاطر را به شهروندان محترم تهرانی می‌دهد که این حادثه هیچ‌گونه خللی در امر آب‌رسانی و توزیع آب شرب بهداشتی پایتخت نخواهد داشت و این حادثه بدون قطع آب برطرف خواهد شد.

کشف بزرگترین میدان گازی خشکی ایران در لامرد

جواد اوجی وزیر نفت گفت: بزرگترین میدان گازی خشکی کشور با حجم ۲۲ تریلیون فوت مکعب گاز در لامرد استان فارس کشف شد.

وی ادامه داد: کشف این میدان گازی موجب تحول بزرگ در فارس خواهد بود که در دولت فعلی به نتیجه رسید.

به گفته اوجی در جنوب فارس میادین گازی خوبی وجود دارد و توسعه میادین استان نیز انجام می‌شود.

وزیر نفت با بیان اینکه این وزارتخانه پروژه‌های زیادی در این استان در دست اقدام دارد، اظهار کرد: ۶ میلیارد دلار پروژه‌های گازی و نفتی و پالایشگاهی استان فارس در دست اقدام است.

وی توضیح داد: بزرگترین میدان گازی خشکی کشور با حجم ۲۲ تریلیون فوت مکعب گاز در لامرد استان فارس کشف شد.

خط انتقال آب خام به تهران ترمیم شد / پایداری شبکه توزیع آب پایتخت

شکستگی خط لوله فولادی ۱۰۰۰ میلی‌متری انتقال آب خام از کرج به تهران در کوتاه‌ترین زمان و بدون قطع جریان آب و یا هیچ‌گونه افت فشار در شبکه توزیع آب توسط تیم واکنش سریع شرکت آب و فاضلاب استان تهران ترمیم شد.

این حادثه که از همان لحظات نخست توسط مرکز کنترل و هماهنگی آب تهران گزارش شده بود، با دقت و سرعت‌عمل تیم واکنش سریع آبفای استان تهران و برخورداری از تجهیزات و امکانات فنی در ساعات ابتدایی بامداد امروز و در کمتر از ۱۰ ساعت برطرف شد.

آمادگی و سرعت عمل بالای آبفای استان تهران موجب شد تا این حادثه که در کیلومتر ۲۲ جاده مخصوص و در گذرگاهی پرتردد و با ترافیک سنگین رخ داده بود، با کمترین خسارت و با موفقیت برطرف شود.

هم‌اکنون این خط لوله در مدار بهره‌برداری قرار دارد و شبکه توزیع آب پایتخت در پایداری کامل است.

پرداخت بدهی دولت با سرمایه گذاری صندوق در میادین نفتی

مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی در آئین امضای تفاهم نامه تأمین مالی احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر از محل منابع صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی با حمایت ۵ میلیارد دلاری در حوزه تولید ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه گام برداشته است.

وی ادامه داد: با وزارت نیرو دو تجربه داریم، یکی وام‌های بخش تجدید پذیرها که بازگشت منابع داشته و با بازگشت ۵ میلیارد دلار می‌توان به قرار دادهای ۱۰ و ۲۰ میلیارد دلاری فکر کرد و تجربه دیگر نیروگاه‌های فسیلی است که منجر به تغییر مدل قراردادهای ما شده است.

رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه ملی خاطر نشان کرد: در برنامه هفتم توسعه از دولت خواستیم به صندوق اعتماد کند و سود حاصل از آن را برای تأمین بودجه به دولت داده شود.

غضنفری با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی سرمایه است و نه ثروت خاطر نشان کرد: درآمدهای نفتی سرمایه فرزندان این مرز و بوم است و باید سرمایه گذاری شود و از سود حاصل از آن به دولت داده شود زیرا از این طریق سرمایه به ثروت تبدیل می‌شود.

به گفته این مقام مسئول صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلب دارد که می‌تواند به ازای آن در میدان‌های نفتی سرمایه گذاری کرده و طلب خود را به دست آورد که این مساله نیز نیازمند همکاری وزارت نفت است.

۵۰ درصد مردم از یارانه بنزین برخوردار نیستند

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره ایده مطرح شده در خصوص توزیع یارانه بنزین به هر کد ملی به جای شخص گفت: این ایده که یارانه بنزین به جای خودرو به هر کد ملی تخصیص پیدا کند به این دلیل که ۵۰ درصد مردم از این یارانه برخوردار نیستند و این شیوه توزیع یارانه بی عدالتی است، کاملاً درست است.

وی در ادامه بیان کرد: این یارانه پنهان بنزین فقط به بخشی از جامعه تخصیص پیدا می‌کند و همین بخش هم به صورت متفاوت از این یارانه برخوردار می‌شوند. اینکه یارانه بنزین را به کل مردم تعمیم دهیم کار صحیح و درستی است. البته باید در نحوه اجرا دقت عمل لازم انجام شود به نحوی که به هدفی که می‌خواهیم درست برسیم.

وی خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات تخصیص سهمیه بنزین به هر کد ملی است و اقدامات دیگر اجرای قانون هوای پاک است و باید در این راستا خودروهای با مصرف سوخت بالا و فرسوده از رده خارج شوند.

مسیر جدیدی برای توسعه روابط اقتصادی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

جواد اوجی، وزیر نفت در خصوص همکاری‌های نفتی ایران و بلاروس توضیح داد: در راستای توافقات سال ۱۴۰۱ رؤسای جمهور دو کشور در حاشیه اجلاس سران سازمان شانگهای در سمرقند، یک هیأت عالی رتبه نفتی طی سفر به تهران در مهر ماه سال ۱۴۰۱ و ملاقات با مقامات و مدیران ارشد وزارت نفت و سازندگان تجهیزات نفتی، مسیر جدیدی را برای همکاری‌های اقتصادی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی باز کرد.

وی افزود: اخیراً نیز هیأت‌های نفتی بلاروسی به ایران سفر کرده و متقابلاً برخی از سفرها از سوی طرف ایرانی به بلاروس صورت گرفته است. مذاکرات خوبی بین طرفین درباره همکاری‌های تخصصی نفتی آغاز شده که باید تلاش کنیم در سفر پیش روی معاون اول رئیس جمهور به بلاروس به نتایج مطلوبی منتهی شود.

سرمایه گذاری ۵ میلیارد دلاری برای توسعه ۱۰ هزارمگاواتی نیروگاه‌ها

محمود کمانی رئیس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر آئین امضای تفاهم نامه تأمین مالی احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر از محل منابع صندوق توسعه ملی گفت: این تسهیلات برای ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر اختصاص می‌یابد.

وی افزود: در گام نخست چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با این تسهیلات ساخته می‌شود.

معاون وزیر نیرو برنامه وزارت نیرو برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را برنامه‌ای جامع دانست و افزود: تعهد اولیه احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بود.

کمانی ادامه داد: اخیراً در جلسه شورای‌عالی انرژی مصوب شد در یک دوره ۵ ساله ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث شود.

رئیس ساتبا اضافه کرد: ۸۰ درصد توسعه نیروگاهی در جهان متعلق به نیروگاه‌های تجدیدپذیر است و کشور ما هم باید در این زمینه پیشرفت داشته باشد.

کمانی افزود: اکنون حدود ۸۰ میلیارد لیتر سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور مصرف می‌شود که با نرخ صادراتی مازوت به قیمت ۱ دلار و ۴۵ سنت حدود ۱۵ میلیارد دلار می‌شود.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر خاطر نشان کرد: اگر این میزان تبدیل شود از محل آن می‌توان به‌راحتی ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را احداث کرد.

برداشت نفت از میدان‌های سپهر و جفیر آغاز شد

محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه عمده میدان‌ها در غرب کارون مشترک است، افزود: از نظر تولید نفت، نسبت تولید از میدان‌های مشترک به مستقل ۳ برابر است که نشان می‌دهد اولویت دولت سیزدهم برای برداشت حداکثری از میدان‌های مشترک به‌درستی اجرا شده است.

خجسته‌مهر با بیان اینکه اجرای پروژه‌های نگهداشت توان و افزایش تولید در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: همچنین امضای قرارداد توسعه سه میدان یاران شمالی، جنوبی و سهراب که جزو میدان‌های مشترک هستند نیز در این دولت انجام شده است.

وی تأکید کرد: برداشت نفت از میدان‌های سپهر و جفیر نیز با ظرفیت روزانه ۲۰ هزار بشکه از هفته گذشته آغاز شد و آئین بهره‌برداری رسمی آن به‌زودی با حضور وزیر نفت برگزار می‌شود و در مجموع تولید نفت ایران تا پایان سال از ۳.۳ میلیون بشکه به ۳.۵ میلیون بشکه در روز می‌رسد.

تخصیص بنزین به هر کد ملی راه فراری از ناترازی بنزین

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره ایده تخصیص بنزین به هر کد ملی در کشور به جای اعطای بنزین به خودرو گفت: ما در کشور با مشکلات حادی در خصوص افزایش مصرف بنزین رو به رو هستیم. از طرفی قیمت بسیار ناچیز بنزین باعث مصرف بی‌رویه آن می‌شود، به عنوان مثال ما در تابستان سال جاری به رکورد بالای ۱۴۰ میلیون لیتر رسیدیم.

کریمی در ادامه بیان کرد: از طرف دیگر ناترازی حجم تولید با مصرف وجود دارد و این امر ضرورت تأمین کسری بنزین از طریق واردات و اختصاص ارز زیاد به این موضوع را ایجاد نموده است. با توجه به مشکلاتی که ذکر شد این الزام وجود دارد که در خصوص تعیین تکلیف وضعیت بنزین و مصرف خودروها تصمیم‌گیری شود.

امکان صادرات بنزین با افزایش سهم CNG

محسن جوهری رئیس هیأت مدیره انجمن CNG با اشاره به اینکه توسعه نامتوازن سی ان جی در بخش عرضه و تقاضا وجود دارد گفت: در بخش عرضه روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب توان عرضه برای ۸ میلیون خودرو وجود دارد.

وی ادامه داد: اما مسأله‌ای که وجود دارد تعداد خودروهای موجود ۴ تا ۴ و نیم میلیون خودرو است به عبارتی ۴ میلیون دستگاه خودرو برای این میزان عرضه کم داریم و این مساله به این معناست که توسعه نامتوازن در این زمینه وجود دارد

جوهری خاطر نشان کرد: در صورتیکه دولت بتواند در بخش تقاضا بتواند در کوتاه مدت اقدامی انجام دهد که تقاضا افزایش پیدا کند می‌تواند در کاهش مصرف بنزین نیز مثمر ثمر باشد.

جوهری در خاتمه یادآور شد: اکنون توان اینکه مصرف سی ان جی را از ۲۰ میلیون متر مکعب به ۵۰ میلیون متر مکعب برسانیم وجود دارد که معادل سی میلیون بنزین است نه تنها می‌تواند ناترازی بنزین را رفع کنیم بلکه می‌توانیم روزانه ۲۰ میلیون لیتر صادرات بنزین داشته باشیم.

قیمت نفت قابل پیش بینی نیست / تقاضای فصلی علت افزایش قیمت جهانی نفت

محمد علی خطیبی نماینده پیشین ایران در هیأت عامل اوپک با اشاره به اینکه قیمت نفت تابعی از عرضه و تقاضا است، گفت: اکنون قیمت نفت ۹۰ دلار است به طوری که قیمت نفت تابعی از یکسری عوامل است که مهمترین آن عرضه و تقاضا است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هرچه به فصل سرد نزدیک می‌شویم تقاضای فصلی افزایش پیدا می‌کند اما از طرفی هم تصمیم اوپک پلاس مبنی بر کاهش عرضه و ادامه دار شدن این روند و حتی کاهش‌های داوطلبانه که مهمترین آنها از سوی عربستان و روسیه اعلام شد از اهمیت ویژه ای دارد.

به گفته این کارشناس انرژی تا زمانی که این رویه ادامه داشته باشد قیمت نفت بین ۹۰ تا ۱۰۰ دلار است و در صورتی که این کاهش‌ها از بین رود و کاهش‌های داوطلبانه قطع شود و افزایش تولید را شاهد باشیم قیمت‌ها متناسب با آن تنظیم می‌شود.

خطیبی با اشاره به اینکه اتفاقات اخیر در منطقه منجر به کاهش عرضه نشد، ادامه داد: اتفاقات اخیر در منطقه بر روی عرضه تأثیری نداشته اما در صورتی که کشورهای صادرکننده‌های مهم اعلام کنند به دلیل حمایت از فلسطین و مردم آنجا تولید خود را کاهش و یا قطع می‌کنند قطعاً بر قیمت نفت تأثیرگذار است.