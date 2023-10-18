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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۵

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی:

۱۹.۵میلیمتر بارش در آذربایجان غربی ثبت شد

۱۹.۵میلیمتر بارش در آذربایجان غربی ثبت شد

ارومیه - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی از افزایش ۱۰۰ درصدی بارش‌ها در استان طی سال آبی جاری خبر داد و گفت: ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹.۵ میلیمتر بارس در استان ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رستگاری در خصوص در خصوص خلاصه وضعیت بارش‌ها استان افزود: از ابتدای سال آبی جاری ۱۹.۵ میلی‌متر بارش در استان ثبت شده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱.۲۴ میلی‌متر بود.

وی ادامه داد: طی سال آبی جاری ۱۷.۲ میلی‌متر بارش در حوزه مرزی غرب (زاب)، ۱۳.۵ میلی‌متر در حوزه دریاچه ارومیه و ۳۰.۷ میلی‌متر در حوضه ارس بارش ثبت شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با اشاره به خلاصه بارش‌ها از ابتدای ماه جاری افزود: تاکنون ۱۹.۵ میلی‌متر بارش در استان ثبت شده است که از این میزان ۱۳.۵ میلی‌متر در حوزه دریاچه ارومیه ثبت شده است.

وی در خصوص لایروبی و رفع تصرف از رودخانه‌های استان نیز گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری ۱۵.۷ کیلومتر از رودخانه‌های استان لایروبی و ۳۰.۲ هکتار نیز از بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها رفع تصرف شد.

کد مطلب 5915366

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