۱۹.۵میلیمتر بارش در آذربایجان غربی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رستگاری در خصوص در خصوص خلاصه وضعیت بارش‌ها استان افزود: از ابتدای سال آبی جاری ۱۹.۵ میلی‌متر بارش در استان ثبت شده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱.۲۴ میلی‌متر بود.

وی ادامه داد: طی سال آبی جاری ۱۷.۲ میلی‌متر بارش در حوزه مرزی غرب (زاب)، ۱۳.۵ میلی‌متر در حوزه دریاچه ارومیه و ۳۰.۷ میلی‌متر در حوضه ارس بارش ثبت شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با اشاره به خلاصه بارش‌ها از ابتدای ماه جاری افزود: تاکنون ۱۹.۵ میلی‌متر بارش در استان ثبت شده است که از این میزان ۱۳.۵ میلی‌متر در حوزه دریاچه ارومیه ثبت شده است.

وی در خصوص لایروبی و رفع تصرف از رودخانه‌های استان نیز گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری ۱۵.۷ کیلومتر از رودخانه‌های استان لایروبی و ۳۰.۲ هکتار نیز از بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها رفع تصرف شد.