محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی توسط دانشگاهیان آزاد استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بیانیه ای صادر کردند.

در این بیانیه آمده است:

بِسْمِ‏ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم‏

قال الله تعالی: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُکِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ (آیه ۲۲ سوره سجده)

رژیم صهیونیستی بعد از شکست بی‌سابقه و مفتضح امنیتی، اطلاعاتی، سیاسی و نظامی خود در عملیات غافلگیرانه و غرورآفرین «طوفان الاقصی»، در اقدامی جنون آمیز مردم مظلوم غزه را هدف و سیاست نسل کشی و کوچاندن مردم از خانه های خود را در دستورکار قرارداده است.

هدف قرار دادن بیمارستان‌ها، دانشگاه ها، مناطق مسکونی از راه دور و با توپخانه و جنگنده ها و بمب های غیرمتعارف و ممنوعه و قطع آب و برق مردم غزه در سکوت مرگ‌آلود مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری نه تنها نمی تواند تصویر واقعی رژیم ضعیف و آسیب پذیر صهیونیستی را پنهان کند، بلکه بیش از پیش عجز و ناتوانی ارتش رژیم صهیونیستی از رویارویی مستقیم با نیروهای مقاومت را می نمایاند.

۷ اکتبر ۲۰۲۳ تمامی تصویرسازی های رژیم غاصب صهیونیستی در فیلم و سریال ها از قدرت کاذب و شکست ناپذیریری این رژیم را نابود و به همه اثبات کرد که دیوارهای بتنی و سنسورهای آشکار و پنهان و گنبد آهنین و سلاح های پیشرفته دریافتی از آمریکا، نه امنیت اشغالگران را تامین و نه نیروهای مقاومت و مردم زندانی در زندان بزرگ غزه را از بازپس گیری و انتقام و دفاع از سرزمین شان منصرف می کند.

اگر چه رژیم غاصب اسراییل در طوفان الاقصی و اقدام غافلگیرانه و عملیات غرورآفرین نیروهای مقاومت، امواج سهمگینی از خسارات و تلفات را تجربه کرده و با شکست هیمنه شکست‌ناپذیری این رژیم جعلی و قدرت پوشالی آن، تلخی بی‌پایانی را چشیده است، اما شروع درگیری رژیم صهیونیستی و فلسطینیان نمی تواند بمباران غزه را توجیه کند، بلکه پاسخ نیروهای مقاومت به ۷۵ سال اشغالگری و جنایت و کشتار مردم فلسطین، ترور، تخریب، غصب سرزمین، آواره سازی، کشتار دسته جمعی و محاصره هفده ساله قریب به دو میلیون انسان بی گناه در باریکه غزه و محروم سازی آنان از کمترین امکانات حیاتی و تلاش برای رهایی و احقاق حق است.

ما اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران علت اصلی وضع موجود را غصب ظالمانه صهیونیست ها و تمکین نکردن آنان به حقوق حداقلی مندرج در قطعنامه های سازمان ملل و چشم بستن سازمان های بین المللی و نخبگان به جنایات رژیم اشغالگر اسراییل می دانیم و ضمن اعلام حمایت کامل از مقاومت و نیز محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی و درخواست از همه مجامع بین المللی و دولت ها برای وادار کردن این رژیم برای توقف کشتار مردم غزه، اعلام می‌داریم:

۱. اقدامات رژیم اشغالگر قدس نقض همه قوانین بین المللی از قبیل کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷، کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ درخصوص حفاظت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ، معاهده بین‌المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ و ... است.

۲. جنایات ناشی از هفت دهه تجاوز و غصب رژیم صهیونسیتی باید در محاکم بین‌المللی مورد رسیدگی قرار گیرد و جنایتکاران آن باید به دادگاه صالحه سپرده شوند.

۳. استفاده گسترده از سلاح‌های ممنوعه در جنگ باید به شدت محکوم شود و مسببان و حامیان آن پاسخگوی اقدامات ننگین خود باشند.

۴. حمایت آمریکا و کشورهای غربی از تجاوزات آشکار رژیم اشغالگر اسراییل علیه موجودیت، هویت و حقوق مسلم مردم فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت یک ملت، نشان‌دهنده مشارکت آنان در «جنایت علیه بشریت» و «جنایات جنگی» است و آنان در مقابل وجدان بشریت و تعهدات خود در قبال حقوق بین‌الملل بشر مسئول‌اند و باید پاسخگو باشند.

۵. از سازمان ملل متحد و ارگان‌های تابعه، سازمان همکاری اسلامی و سایر سازمان‌های بین المللی، سازمان‌های مدنی و غیردولتی درخواست می‌شود صدای رسای مردم مظلوم فلسطین در منطقه و جهان در احقاق حق خود علیه اشغالگری رژیم اسراییل باشند.

۶. از همه دولت های عربی و اسلامی، چهره های تأثیرگذار و همه آزادی خواهان جهان و سازمان های بین المللی و حقوق بشری می خواهد که ضمن هوشیاری در برابر دوگانه مزوّرانه «ظلم – مظلوم نمایی» این رژیم سفاک، در برابر این جنایات هولناک سکوت و مصلحت سنجی را کنار گذاشته و ضمن محکومیت صریح و قاطع اقدامات ددمنشانه این رژیم، حمایت کامل و عاجل سیاسی، مادی و معنوی از مجاهدان فلسطینی و مردم مظلوم غزه به عمل آورند.

۷. تحقیق و تحلیل منصفانه و عادلانه ریشه‌های بزرگترین بحران خاورمیانه و جهان، وظیفه تمامی دانشگاهیان و مراکز علمی است.

۸. رفتار دوگانه قدرت‌های جهانی در مقابل رژیم آپارتاید بویژه در موضوع توسعه تجاوزکارانه شهرک‌های یهودی‌نشین در اراضی فلسطین و جنایات شهرک نشین‌ها علیه مردم بیگناه فلسطین یکی از عوامل مهم ادامه اشغال و توسعه طلبی‌های رژیم صهیونیستی است.

۹. پایان بخشیدن به چرخه خشونت، کاهش آلام مردم بی گناه و بی دفاع بویژه کودکان و سالخوردگان از هر گروه و مذهب در درجه اول و همچنین همکاری در اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل به ویژه در باب رعایت اصول حقوق بین‌الملل، حقوق بشر توسط رژیم غاصب اسراییل، وظیفه همگان در شرایط سخت جاری است.

۱۰. شناسایی حق مشروع مردم فلسطین می‌تواند صلح، آشتی، تعامل و همزیستی مسالمت آمیز را به منطقه بازگرداند.