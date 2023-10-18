رژیم صهیونیستی در حال نقص قوانین بین المللی کنوانسیون ژنو است

محمدباقر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم فلسطین بیش از ۷۰ سال است مورد ظلم و ستم رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند و جنایت شب گذشته در غزه نیز منجر به شهادت تعداد زیادی از مردم شد.

وی افزود: بر اساس قوانین بین المللی غیرنظامیان و نیروهای درمانی باید در امنیت قرار داشته باشند و این موضوع به صراحت در کنوانسیون ژنو بیان شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: در تجاوز اخیر اسرائیل تعداد زیادی از نیروهای امدادی، آمبولانس‌ها و مراکز درمانی مورد هدف قرار گرفتند که نشان از ضعف اسرائیل است.

محمدی بیان کرد: جمعیت هلال احمر آماده حضور در فلسطین هستند تا بتوانند مواد غذایی و دارویی را به دست مردم برسانند و باید زمینه کمک به غزه فراهم شود.

وی خاطر نشان کرد: قوانین بین المللی این اجازه را می‌دهد که در زمان جنگ مواد غذایی و دارو به دست مردم برسد.