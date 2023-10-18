دریافت 2 MB کد مطلب 5915516 https://mehrnews.com/x33hMQ ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۱ کد مطلب 5915516 فیلم استان ها فیلم استان ها ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۱ حال و هوای متروی انقلاب در حمایت از مردم فلسطین تصاویری از آغاز تجمعات مردم تهران در متروی انقلاب و حمایت از مردم فلسطین را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط خاش در اعلام انزجار علیه جنایت اسراییل خروشید مصر آماده پذیرش مجروحان غزه است رژیم صهیونیستی در حال نقص قوانین بین المللی کنوانسیون ژنو است خروش مردم شهرستان گرگان در محکومیت رژیم صهیونیستی تجمع مردمی محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در بیرجند برچسبها مترو شهر تهران طوفان الاقصی فلسطین رژیم صهیونیستی
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