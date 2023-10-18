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کد مطلب 5915516
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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۱

حال و هوای متروی انقلاب در حمایت از مردم فلسطین

حال و هوای متروی انقلاب در حمایت از مردم فلسطین

تصاویری از آغاز تجمعات مردم تهران در متروی انقلاب و حمایت از مردم فلسطین را مشاهده می‌کنید.

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