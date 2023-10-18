دریافت 5 MB کد مطلب 5915546 https://mehrnews.com/x33hNs ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۴ کد مطلب 5915546 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۴ جلوگیری از ورود مردم به سفارت اسراییل در اردن جلوگیری نیروهای امنیتی اردن از ورود مردم به سفارت اسراییل را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط حمله رزمندگان جبهه مقاومت هیمنه اسراییل را درهم شکست دانشجویان دانشگاه بجنورد جنایات صهیونیستها را محکوم کردند تجمع مردم بیرجند در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی رژیم صهیونیست رو به پایان است کشورهای اسلامی باید رژیم اسراییل را تحریم کنند برچسبها سفارت رژیم صهیونیستی در اردن فلسطین مقاومت فلسطین ارتش اردن رژیم صهیونیستی اسرائیل
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