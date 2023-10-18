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کد مطلب 5915546
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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۴

جلوگیری از ورود مردم به سفارت اسراییل در اردن

جلوگیری از ورود مردم به سفارت اسراییل در اردن

جلوگیری نیروهای امنیتی اردن از ورود مردم به سفارت اسراییل را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • RO ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      پس کی ایران کمک فلسطین میکنه پس چیشد ینی همش شعاری بیشتر نبوده

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