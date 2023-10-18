به گزارش خبرنگار مهر جمعی از اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه بجنورد، چهارشنبه بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در حمایت از مردم مظلوم غزه و اعلام انزجار از جنایات اخیر رژیم کودک‌کش صهیونیست در مسجدالرضای دانشگاه تجمع و به سمت گلزار شهدای دانشگاه راهپیمایی کردند.

محمد شیخ‌زاده، رئیس دانشگاه بجنورد نیز در این مراسم طی سخنانی ضمن محکومیت جنایات چندین ساله رژیم صهیونیست اسرائیل و کشتار مردم بیگناه فلسطین و غزه، بر همبستگی بیش از پیش مسلمانان و توجه مجامع بین‌المللی به جنایات این رژیم جعلی در فلسطین اشغالی تأکید کرد.

بسیج دانشجویی و اساتید و کارکنان دانشگاه بجنورد نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه و سردادن شعار مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا و فلسطین پیروز است، اسرائیل نابود است ضمن ابراز همدردی با مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایت جدید صهیونیست‌ها در حمله به زخمی‌ها و بیماران بی‌دفاع در بیمارستان غزه، خواستار برخورد قاطع جبهه مقاومت با این رژیم شدند.