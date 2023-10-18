به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با صدور بیانیه‌ای، جنایت بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی را در بمباران بیمارستان المعمدانی غزه محکوم کرد.

مشروح متن این‌بیانیه در ادامه می‌آید؛

«نادره جنایتکاران تاریخ بشری، روز گذشته در امتداد تاریخ کوتاه و پلیدشان که از نظر سیاهی به درازای کل تاریکی‌ها از طلوع تمدن‌ها تا به امروز است، آنچنان جنایت خوفناکی را مرتکب شدند که جانیان شناسنامه‌دار دیروز و پریروز تاریخ نیز از ارتکابش شرم داشتند.

خاستگاه فطری آنها با خونریزی گره خورده و خلاقیتشان تنها در راستای جنایت عمل می‌کند. آنها تمامی معیارهای اخلاقی را تغییر داده و به همه قبولانده‌اند که حضورشان صرفا بر تاریکی‌ها و سیاهی‌ها و پلیدی‌ها هستی می‌افزاید. اما آنچه آنها را در جنایت دلیر می‌کند، پایبندی‌شان به ارائه یک روایت یکدست از خود است؛ این جنایتکاران با تمامی قوا بر دست نخوردن روایت فرهنگی باطل و پلید خود، پافشاری می‌کنند.

فراموش نکنیم که درد فلسطین، هرچند یک درد کهنه اسلامی است اما برای بشریت نیز زخمی ناسور است؛ پس مسئله‌ای انسانی و فراتر از دغدغه‌های دینی نیز به شمار می‌رود. آزادی فلسطین، اجتماع و اتحاد آزاده مردمان سراسر جهان را می‌طلبد و آنچه باعث شده این جنایتکاران از چند دهه پیش تاکنون امتداد پیدا کنند، یکدستی روایت‌های فرهنگی صهیونیسم در مدیوم‌های مختلف رسانه‌ای است.

پس ای آزاده‌مردمان جهان هرچه سریع‌تر به سمت اتفاق اتحاد پیش بروید که پیروزی و بهبودی این زخم ناسور نزدیک است. این شومی یکدستی روایت‌ صهیونیسم را با روایت‌های یکدست از فلسطین بشکنید.»