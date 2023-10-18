سازمان ملل: غزه در شرایط دشواری قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به حمله اشغالگران قدس به یمارستان «معمدانی» در نوار غزه گفت: صدها انسان کشته شدند.
معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در ادامه افزود: غزه در شرایط سختی قرار دارد. سیستم درمان، آب و بهداشت در حال فروپاشی است.
درحالی که جهانیان همچنان در شوک بمباران یک بیمارستان مملو از فلسطینیهای زخمی توسط جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی به سر میبرند حملات هوایی و توپخانه ای این رژیم علیه سراسر نوار غزه طی ساعات گذشته همچنان ادامه داشته است.
وزیر بهداشت فلسطین ضمن اعلام آمار جدید شهدای غزه، از بحرانی بودن وضعیت بهداشتی و بیمارستانی در این باریکه خبر داد.
«می کیله» وزیر بهداشت فلسطین امروز تاکید کرد: در بمباران روز گذشته بیمارستان معمدانی ۵۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند. تاکنون ۳۴۷۸ فلسطینی از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به غزه شهید شدند. غزه با کمبود شدید دارو، قطعی آب و فروپاشی سیستم بهداشتی مواجه است و این موجب انتشار گسترده بیماریها خواهد شد. بیمارستان معمدانی قبل از تأسیس رژیم صهیونیستی احداث شده و آنچه رژیم صهیونیستی انجام داد، یک جنایت و نقض قوانین بینالمللی است. اوضاع بهداشتی در غزه فاجعهبار است و ۴۸۰۰ بیمار در نوار غزه وجود دارد که ۱۴۰۰ نفر از آنان به دیالیز نیاز دارند.
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