به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت، ضمن محکومیت شدید جنایت شنیع رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستان «معمدانی» در غزه و تسلیت به مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه، همه فلسطینیان و امت اسلامی تصریح کرد: اگر چه رژیم سفاک صهیونیستی در سال‌های حیات ننگین خود، همواره همه قوانین بین‌المللی و اصول انسانی را زیرپا گذاشته بود، اما جنایت بمباران مردم بی‌دفاع و مجروحی که به بیمارستان پناه برده بودند، نقطه عطفی در کارنامه سیاه او محسوب می‌شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز نفرت از رژیم صهیونیستی در میان همه مردم با سلایق، باورها و گویش‌های مختلف به اوج رسیده است، افزود: مردم دنیا امروز از سران کشورها، افراد صاحب نفوذ و همه سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به‌ویژه کشورها و مجامع عربی و اسلامی سوال دارند که چرا در برابر این میزان از ددمنشی، درنده‌خویی و جنایت رژیم صهیونیستی نسبت به کودکان و زنان بی‌دفاع، بی‌گناه و بی‌پناه اقدام مؤثری انجام نمی‌دهند؟

رئیسی با تاکید بر اینکه در این جنایت هولناک محکومیت صرف کفایت نمی‌کند، توقف هر چه سریع‌تر ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را ضروری دانست و محاکمه و مواخذه عاملان و حامیان این جنایات را به عنوان تضمینی برای حیات انسانی و حفظ حقوق بشر خواستار شد

رئیس جمهور بار دیگر دقایق و لحظات را در توقف جنایات رژیم صهیونیستی و یاری رساندن به مردم بی دفاع غزه مهم دانست و افزود: احساس خشمی که همه جهان را فراگرفته باید در وهله اول در مسیر توقف ماشین جنگی جنایتکار رژیم صهیونیستی به‌کار گرفته شود و سپس با رفع محاصره غزه، آب، غذا، دارو و سوخت لازم به مردم مظلوم غزه رساند، تا از تعمیق فاجعه و تراژدی انسانی که در این منطقه در حال رقم خوردن است، جلوگیری شود.

رئیسی با فراخواندن حقوقدانان آزاده دنیا برای دفاع از بدیهی‌ترین های حقوق انسانی، اظهار داشت: آیا قوانین و معاهدات جهانی صرفاً نوشته شده تا روی کاغذ بماند! قضاوت همه مردم جهان این است که این رژیم مرتکب جنایات شنیع و هولناکی علیه بشریت شده است و باید ضمن توقف فوری این جنایات، عاملان و حامیان آن مورد مواخذه و محاکمه قرار گیرند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از جلسه امروز به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار روز گذشته با نخبگان کشور اشاره و خاطرنشان کرد: فرمایشات رهبری مثل همیشه راهگشا و چراغ راه است و وزیر علوم، همانگونه که خود تاکید کرد باید هر چه سریع‌تر راهکارهای اجرایی رهنمودهای ایشان را احصا و عملیاتی کند.

رئیسی همچنین با اشاره به تأکیدات خود برای ارتباط مستمر مسئولان دستگاه‌های اجرایی با جمع‌های نخبگانی از رئیس سازمان اداری و استخدامی خواست کیفیت ارتباط مسئولان اجرایی با نخبگان را به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی مدیران در نظر بگیرند و مدیران نیز با جدیت بیشتری ارتباط با نخبگان و بهره‌گیری از نظرات آنها، حتی نظرات مخالف را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دنبال کنند.

رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود به گزارش وزیر راه و شهرسازی درباره جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مسیرهای ارتباطی و ترانزیتی منطقه و جهان، ایران را مسیری امن، کوتاه و به‌صرفه در میان مسیرهای ترانزیتی جهان توصیف و تصریح کرد: لازم است اقدامات در حال اجرا برای توسعه و تکمیل مسیرهای ریلی و جاده‌ای در کریدورهای شرق-غرب و شمال-جنوب هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد تا ایران را در این زمینه در جایگاه شایسته خود قرار دهد.

پیش از سخنان رئیس جمهور در این جلسه، سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به انتشار گزارش مرکز آمار درباره شاخص‌های اشتغال در سه ماهه دوم امسال و مقایسه تابستان ۱۴۰۲ با ۱۴۰۱، گفت: بر اساس این گزارش حدود ۱ میلیون ۳۵۰ تا ۱ میلیون ۴۰۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد شده که از این میزان ۹۰۷ هزار آن اشتغال خالص بوده است.

افزایش نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱ به ۴۱.۶ درصد، کاهش نرخ بیکاری از ۸.۹ به ۷.۹ درصد، کاهش نرخ بیکاری جوانان از ۲۳ به ۲۰.۱ درصد و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان از ۱۳.۲ به ۱۲ درصد، کاهش نرخ اشتغال ناقص از ۹.۲ به ۷.۹ درصد، افزایش سهم اشتغال فارغ‌التحصیلان نسبت به کل اشتغال از ۲۶.۵ به ۲۶.۸ درصد، رسیدن نرخ اشتغال تمام وقت (۴۴ ساعت در هفته) به ۷۲.۶ درصد، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۳.۷ به ۱۴.۶ درصد، کاهش نرخ بیکاری زنان از ۱۷.۲ به ۱۵.۴ درصد و افزایش نرخ اشتغال زنان از ۱۱.۳ به ۱۲.۳ درصد بخش دیگری از گزارش وزیر تعاون بود.

همچنین بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در این مدت در ۲۱ استان کاهشی بوده و عمده منابع صرف شده برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید مردمی بوده و تقریباً حدود یک پنجم این منابع از محل منابع عمومی و تسهیلات بانک‌ها تأمین شده است.

در ادامه محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور در گزارشی از سفر خود به ۲ استان قزوین و کردستان از به ثمر رسیدن وعده‌های چند ۱۰ سال بر زمین مانده در این استان‌ها خبر داد و گفت: تکمیل اتصال کردستان به راه‌آهن، اجرای چندین طرح بزرگ آب‌رسانی، سدسازی، ساخت تصفیه‌خانه و احداث خطوط انتقال آب، رسیدن عملیات تکمیل فرودگاه سقز به مراحل پایانی، سرعت بالای ساخت بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی در قزوین و پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصدی جاده الموت-قزوین بخشی از این اقدامات هستند.

وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه با اشاره به آمار رشد ۸ درصدی ترانزیت کالا از مسیر ایران در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: سهولتی که در انعقاد توافقات دوجانبه با کشورهای همسایه ایجاد شده، نویدبخش اتفاقات خوبی در افزایش حجم تبادلات و ترانزیت کالا از کشور است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسیر ایران برای به‌عنوان یک گذرگاه اصلی ترانزیت کالا در منطقه و جهان در حال پذیرفته شدن از سوی کشورهای مختلف است، خاطرنشان کرد: ایران هم راه است و هم راه‌حل؛ راه‌حلی برای شکست بن‌بست‌هایی که بعضاً در جابجایی کالا در منطقه و دنیا هست.