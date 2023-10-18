به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه باز هم قطعنامه آتش بس در غزه را با کارشکنی آمریکا رد کرد.

امروز قرار بود دومین نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل مقارن با دوازدهمین روز از آتش افروزی‌های اشغالگران قدس علیه مردم مظلوم فلسطین برگزار شود؛ اما آمریکا قطعنامه پیشنهادی برزیل را وتو کرد.

بر اساس اعلام رسانه‌ها، قرار بود در نشست امروز اعضای این شورا به ریاست برزیل اوضاع در غرب آسیا و سرزمین‌های اشغالی فلسطین را بررسی کنند و قطعنامه پیشنهادی برزیل تصویب شود؛ اما آمریکا آن را وتو کرد.

پس از وتو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، هیئت روسیه در این سازمان در بیانیه‌ای با انتقاد شدید از اقدام آمریکا تصریح کرد: نقاب‌ها کنار رفتند.

«واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در سخنانی گفت: روسیه متاسف است که شورای امنیت سازمان ملل با تصویب نکردن قطعنامه روسیه در مورد غزه در روز دوشنبه زمان را از دست داد و افراد بیشتری کشته شدند.

از سوی دیگر، نماینده چین در سازمان ملل نیز اعلام کرد: چین شوکه و ناامید شده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در تصویب قطعنامه پیش نویس برزیل در مورد مناقشه اسرائیل و غزه شکست خورد.

پیشتر اعلام شده بود که شورای امنیت امروز نشستی اضطراری را پیرامون کشتار غیرنظامیان فلسطینی در غزه و بمباران بیمارستان معمدانی توسط ارتش رژیم صهیونیستی برگزار خواهد کرد.

سازمان ملل اعلام کرده بود که قرار است قطعنامه پیشنهادی برزیل برای آتش‌بس بشردوستانه در غزه در نشست امروز شورای امنیت مطرح شود.

رژیم صهیونیستی شامگاه گذشته در جنایتی وحشیانه و قتل عامی ددمنشانه بیمارستان معمدانی در غزه که مملو از مجروحان و خانواده‌های آنها بود را هدف قرار داد که منابع محلی شمار شهدای این فاجعه را تا ۱۳۰۰ نفر نیز اعلام کرده اند، آماری که بیشترین تعداد آن از زنان و کودکان هستند.

در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی، با استفاده از بمب‌ها و موشک‌های بسیار قوی و پیشرفته، زیرساخت‌های مسکونی و حیاتی نوار غزه را آماج حملات وحشیانه خود قرار داده است.