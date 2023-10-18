۲۶ اثر نمایشی در دومین روز از تئاتر خیابانی مریوان به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی در دومین روز از برگزاری خود در شهر مریوان با اجرای آثار نمایشی هنرمندانی از مناطق مختلف کشور مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت.
در این روز هشت اثر نمایشی با حضور داوران جشنواره در زریبار مریوان اجرا شد.
اثر نمایشی «با بادهای میرقصد» به کارگردانی آرش رضایی از شهر ازنا، اثر «لالاییهای ننه ایران» به کارگردانی حسنا قبادی از ایلام، «سنگ» به کارگردانی علیرضا قاسمی از بناب، «کوچه در کوچه» به کارگردانی علی رحیمی» از شهر میناب از اجراهای دومین روز جشنواره تئاتر خیابانی مریوان بود که با حضور داوران اجرا شد.
«غول مرحله آخر» به کارگردانی مجید احمدی از هرسین، «به نظر شما چکار کنم؟» اثر زهرا فاروقی از پیرانشهر، «جولا» به کارگردانی مهدی روزبهانی از ملایر و «جهانگردان بینوا» به کارگردانی احسان زارعزاده از مریوان نیز در زریبار به نمایش درآمدند.
همچنین در پارک شانو «ماده ۷» از کرمانشاه، «سیوی ۲۱» از چهمچهمال اقلیم کردستان عراق، «رنگینک و شهر آرزوها» از شاهین شهر، «غوص» از میناب با حضور مردم مریوان اجرا شد.
ژینگه استادیوم و پارک ملت نیز امروز شاهد اجرای نمایشهای «روزی روزگاری در سرزمین زبالهها» از رودسر، «هزار پیشه» از اصفهان، «پیادهرو» از تکاب، «لالاییهای ننه ایران» از ایلام، «انو (خانه)» از اهر، «جایی برای گل سرخ» از پاوه، «نامه» و «مریوان» از آبادان بود.
«نقطه سر خط»، «اگر تو بودی» از همدان، «فاصله» از ارمنستان نیز از دیگر آثار نمایشی ارائه شده در مناطق مختلف روستایی مریوان بود که با استقبال مردم همراه شد.
در مجموع امروز ۲۶ نمایش از آثار شانزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در شهر و روستاهای اطراف مریوان اجرا شد.
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