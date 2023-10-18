حمله معترضان ضد صهیونیستی به ساختمان کنگره آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، تظاهرکنندگان آمریکایی امروز چهارشنبه با یورش به ساختمان کنگره آمریکا در حمایت از مردم بی پناه غزه و با سر دادن شعارهای ضد صهونیستی خواستار توقف جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه شدند.

رسانه‌های محلی آمریکا گزارش دادند که ده‌ها تن از تظاهرکنندگان یهودی ضد صهیونیسم با ابراز انزجار از صهیونیست‌ها با ورود به ساختمان کنگره آمریکا خواستار توقف جنگ و پایان دادن به قتل عام مردم بی پناه غزه شدند.

ویدیوهای منتشر شده از واشنگتن حاکیست که پلیس با تظاهرکنندگان درگیر شده است و شماری از معترضان را در جریان ورود به ساختمان کنگره دستگیر کرده است.

رژیم صهیونیستی شب گذشته (سه‌شنبه، ۱۷ اکتبر) بیمارستان المعمدانی را که چهار هزار نفر از جمله بیماران و پزشکان و آوارگان فلسطینی را در خود جای داده بود، هدف قرار داد و بر اساس آمار رسمی موجب شهادت دست‌کم ۵۰۰ نفر شد. برخی آمار رسمی شمار شهدای این جنایت را بیش از هزار نفر اعلام می‌کنند.