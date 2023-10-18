  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۰:۱۷

حمله معترضان ضد صهیونیستی به ساختمان کنگره آمریکا

حمله معترضان ضد صهیونیستی به ساختمان کنگره آمریکا

رسانه‌های محلی آمریکا شامگاه چهارشنبه گزارش دادند که ده‌ها معترض یهودی با ابراز انزجار از جنایت صهیونیست‌ها ضد مردم غزه با ورود به ساختمان کنگره آمریکا با پلیس درگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، تظاهرکنندگان آمریکایی امروز چهارشنبه با یورش به ساختمان کنگره آمریکا در حمایت از مردم بی پناه غزه و با سر دادن شعارهای ضد صهونیستی خواستار توقف جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه شدند.

رسانه‌های محلی آمریکا گزارش دادند که ده‌ها تن از تظاهرکنندگان یهودی ضد صهیونیسم با ابراز انزجار از صهیونیست‌ها با ورود به ساختمان کنگره آمریکا خواستار توقف جنگ و پایان دادن به قتل عام مردم بی پناه غزه شدند.

ویدیوهای منتشر شده از واشنگتن حاکیست که پلیس با تظاهرکنندگان درگیر شده است و شماری از معترضان را در جریان ورود به ساختمان کنگره دستگیر کرده است.

رژیم صهیونیستی شب گذشته (سه‌شنبه، ۱۷ اکتبر) بیمارستان المعمدانی را که چهار هزار نفر از جمله بیماران و پزشکان و آوارگان فلسطینی را در خود جای داده بود، هدف قرار داد و بر اساس آمار رسمی موجب شهادت دست‌کم ۵۰۰ نفر شد. برخی آمار رسمی شمار شهدای این جنایت را بیش از هزار نفر اعلام می‌کنند.

کد مطلب 5915862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها