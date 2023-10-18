به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس فوق العاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در جده با وزیر خارجه اندونزی دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار شرایط انسانی در غزه را تأسف‌بار دانست و گفت لازم است امروز از جده پیامی قوی به رژیم صهیونیستی و حامیان آن داده شود مبنی بر اینکه جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه غزه باید فوراً متوقف شود.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی به جای رویارویی با نیروهای مقاومت به سراغ شهروندان فلسطینی رفته است، گفت بمبی که برای هدف قرار دادن بیمارستان المعمدانی در غزه بکار رفته است، صرفاً در اختیار اسرائیل است.

امیرعبداللهیان گفت رژیم صهیونیستی با محاصره کامل غزه و قطع آب و برق و سوخت و ممانعت از ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به غزه و زدن بیمارستان‌ها، تصمیم به قتل عام فلسطینیان گرفته است. همچنین موضوع کوچاندن اجباری شهروندان غزه موضوعی بسیار مهم است که باید در اجلاس امروز مورد توجه جدی قرار گیرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین خواستار تحریم صادرات نفت به رژیم صهیونیستی و ایجاد یک مرکز آرشیو اسناد جنایات جنگی رژیم با کمک دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در محل دبیرخانه سازمان به منظور تعقیب جنایی مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی شد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین از مواضع ارزشمند اندونزی در حمایت از قضیه فلسطین تشکر کرد.

وزیر خارجه اندونزی نیز با اشاره به دیدگاه مشترک با جمهوری اسلامی ایران در ضرورت حمایت از فلسطین گفت لازم است از تشدید وضعیت جلوگیری شود.

وی افزود ما حمله دیشب به بیمارستان غزه و نیز طرح کوچاندن اجباری و همچنین هشدار به برخی بیمارستان‌ها در غزه را محکوم کردیم.

وی همچنین بر ضرورت توقف فوری حملات به غزه و تمرکز بر ارسال فوری کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه تاکید کرد.