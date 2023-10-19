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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۶:۰۲

محمدبیگی پاسخ داد؛

چرا ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور کم شده است

چرا ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور کم شده است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در همایش کشوری تجلیل از دستاوردها و تکریم فعالان نظام بهداشت کشور، بر افزایش جمعیت به عنوان یکی از هدفگذاری های اصلی دولت و مردم، تاکید کرد.‌

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه محمدبیگی، در پنل "نقش اجزای نظام مراقبت در جوانی جمعیت"، گفت: در مجلس انقلابی تاکنون ۳۰ قانون به تصویب رسیده که رهبری از سه قانون تجلیل کردند که درباره یکی از این قوانین که قانون سلامت خانواده و جوانی جمعیت است، تعبیر به حیاتی بودن این قانون کردند که یعنی این قانون فرااستراتژیک و فراراهبردی است.

وی افزود: اجرای ۳۴ مواد از این قانون به طور مستقیم و ۴۳ ماده به طور غیرمستقیم به عهده وزارت بهداشت است.

محمدبیگی با بیان اینکه وزارت بهداشت طی دو سال گذشته از تصویب قانون، در بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مجری این قانون رتبه اول را کسب کرده است، یادآور شد: البته برای اجرای همه جانبه و کامل‌تر تمام مواد قانونی جوانی جمعیت هنوز کارهای زیادی باید انجام شود که هماهنگی بین بخشی در این جهت باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: متأسفانه طی سه دهه اجرای قانون تنظیم خانواده ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور کاسته شد و گرنه اکنون باید در ایران ۱۰۵ میلیون نفر جمعیت می‌داشتیم.

محمدبیگی تصریح کرد: امیدواریم در فرصت کم باقیمانده، بتوانیم روند کاهشی سال‌های گذشته را جبران کرده و شاهد افزایش و جوان سازی جمعیت باشیم تا ضمن جبران مافات، کشور در آینده دچار مشکلات عدیده ناشی از کاستی و پیری جمعیت نشود.

کد مطلب 5915893
حبیب احسنی پور

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