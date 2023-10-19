صنایع تبدیلی و تکمیلی محصول زرشک را رونق بخشیم

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اشرفی صبح پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: کارگاه یا بازار گاهی برای محصول زرشک در استان وجود ندارد که در این زمینه باید برنامه‌ریزی کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: خراسان‌جنوبی از سال ۸۲ یک استان مستقل شده ولی وضعیت بازار زرشک آن تغییر نکرده و همچنان مصلای مشهد محل تجمیع بار است.

اشرفی تاکید کرد: باید به این منظور در خراسان جنوبی شهرک یا مجموعه‌ای فراهم کنیم تا محل فروش، محل داد و ستد و فرآوری باشد و در این رابطه زمین‌هایی هم پیشنهاد شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به جشنواره ملی زرشک تاکید کرد: در بخش اول جشنواره جهاد کشاورزی از تغییر رفتارها و اتفاقات خوب در یک سال گذشته گزارش خواهد داد و علاوه بر این به طور حتم فعالان حوزه صنعت غذایی سعی می‌کنند جشنواره‌های غذایی مبتنی بر زرشک داشته باشند.



اشرفی اظهار کرد: هر چه قدر این جشنواره در سطح ملی مطرح و نگاه‌های ملی به آن جذب شود راه صنعتی‌شدن بسیاری از فرایندهای سنتی هموار خواهد شد.

وی ادامه داد: در کنار استانداردسازی و ورود شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارائه محصولات با ارزش و با کیفیت، باید زنجیره و حلقه‌های ارزش این محصول از صنعت پایین دست تا بالا دست تکمیل شود تا زرشک به صورت خام به بازار عرضه نشود.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی مدیریت بازار و بازار گردانی زرشک هم اکنون کمتر در اختیار بهره بردار است.

اشرفی با بیان اینکه نباید لفظی به عنوان خرید تضمینی زرشک را استفاده کنیم، یادآور شد: خرید تضمینی به معنای یک کار حداقلی و به این معنا که نتوانستیم محصول را در سبد غذایی خانوار وارد کرده و صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: مانند اینکه گفته شود دولت پسته را خرید تضمینی کند پسته جایگاه خودش را پیدا کرده و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن تعریف شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی تاکید کرد: نگاه و توجهات دولت سیزدهم برای حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی و هم‌چنین زنجیره‌های راهبردی است تا دغدغه‌ای مبنی بر بازار فروش نداشته باشیم.

اشرفی یادآور شد: نه تنها در زرشک بلکه در زعفران هم این دغدغه وجود داشته و نتوانستیم صنایع تکمیلی و خوب برای آن تعریف کنیم.