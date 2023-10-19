ولی جهانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هماکنون بیش از ۳۰۰ بنای تاریخی استان گیلان در اختیار بخش دولتی است که ۲۲۰ مورد از آنها در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی بناهای تاریخی تحت اختیار دستگاهها، افزود: ساماندهی بناهای تاریخی در دستور کار دستگاههای دولتی فرار گیرد یا اینکه با شرایطی معین به بخش خصوصی واگذار شود.
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان با بیان اینکه مرمت و بازسازی ابنیه تاریخی منجر به اشتغالزایی میشود، گفت: مرمت و بازسازی و همچنین تغییر کاربری به اشتغال میانجامد.
جهانی با اشاره به اهمیت بازسازی بناهای تاریخی و حفظ این اماکن، اضافه کرد: موضوع مرمت و ساماندهی بناهای تاریخی از سال ۱۴۰۰ در دولت مطرح و بسیاری از ادارات و نهادهای عمومی همچون شهرداری رشت در تحقق این امر مهم پیشگام هستند.
وی ادامه داد: طبق قانون، دستگاههای دولتی باید بناهای تاریخی در اختیار خود را با نظارت کارشناسان ادارهکل میراثفرهنگی استان، مرمت کنند.
جهانی با بیان اینکه ادارهکل آموزش و پرورش استان حدود ۱۷ مدرسه تاریخی در اختیار دارد که هنوز به صورت عملی ساماندهی آنها را آغاز نکرده است، گفت: احیا و ساماندهی اماکن تاریخی گیلان و واگذاری آن به بخش خصوصی در دستور کار و از اولویتهای میراث فرهنگی است.
وی با بیان اینکه مرمت بناهای تاریخی گیلان به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، افزود: تأمین و تخصیص این اعتبار از عهده دولت خارج است و بهره گیری از سرمایه گذاران علاقمند بخش خصوصی میتواند در این راه گره گشا باشد.
گفتنی است، گیلان بعد از تهران و اصفهان سومین استانی است که بیشترین بناهای تاریخی در اختیار دستگاههای دولتی را دارد.
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