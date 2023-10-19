دریا در استان بوشهر متلاطم است/ افزایش رطوبت و شرجی

طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در ساعاتی از وقت امروز و فردا با وزش بادهای جنوبی، دریا متلاطم است ضمن اینکه رطوبت و شرجی هوا در سطح استان نیز به نسبت افزایش می‌یابد

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی این مدت در برخی از ساعات ضمن افزایش پوشش ابر، وقوع ناپایداری‌های موقت جوی به صورت بارش پراکنده باران، با احتمال رعد و برق و وزش تندباد لحظه‌ای و ایجاد گردوخاک محلی در برخی نقاط استان، پیش بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و افزایش ابر با احتمال وقوع ناپایداری جوی و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

محمدی یادآور شد: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ کیلومتر در ساعت و از بعدازظهر امروز تا اوایل وقت فردا گاهی ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و از بعدازظهر امروز تا اوایل وقت فردا در سواحل شمالی، مرکزی و فراساحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.