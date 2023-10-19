اولین باران پاییزی طراوت را میهمان شهرهای خوزستان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات اولیه امروز اغلب شهرهای خوزستان شاهد بارش اولین باران پاییزی بودند که لطافت هوا در این استان را به همراه داشت.

در همین زمینه رئیس اورژانس خوزستان در خصوص اولین بارندگی سال و احتمال بروز حوادث رانندگی هشدار داد.

دکتر فرهنگ کره‌بندی در این زمینه گفت: با توجه به نزول رحمت الهی از شب گذشته در سطح استان و به استناد گزارشات سال‌های گذشته پس از وقوع اولین بارندگی سال به دلیل لغزنده شدن معابر احتمال بروز تصادفات به شدت بالا رفته است.

وی از همه رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئن و حفظ فاصله طولی مناسب از بروز حوادث پیشگیری کنند.

طبق اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان بارش‌های پراکنده در خوزستان تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.