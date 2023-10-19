احداث ۶۰ کتابخانه توسط آستان قدس/برای ترویج کتاب مخاطب شناس باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس مرجانی ظهر پنج شنبه در نشست خبری اظهار کرد: آستان قدس رضوی در زمینه ترویج کتابخوانی و ساخت کتابخانه سابقه دیرینی دارد و علاوه بر کتابخانه مرکزی به عنوان بزرگترین کتابخانه ایران تعداد ۶۰ کتابخانه در سایر استان‌های کشور دارد.

مدیر اندیشگاه رضوی و مسئول کانون‌های خادمیاری کتاب و کتابخوانی آستان قدس رضوی بیان کرد: این کتابخانه ها در استان‌هایی چون خوزستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، یزد و … فعالیت دارند.

مرجانی افزود: این کتابخانه‌ها در زمین‌های وقف شده توسط واقفین، در موقوفه‌های آستان قدس و … احداث شدند و در مناطق محروم نیز بدون اینکه نذورات و … وجود داشته باشد، راه اندازی شده است.

فعالیت ۳۱ کانون خادمیاری کتاب و کتابخوانی

وی گفت: در وهله اول ۲۶۰ هزار نفر اعلام همکاری با آستان قدس در قالب خادمیاری رضوی کردند، ادامه داد: این افراد بنا به تخصص با آستان قدس همکاری کردند که یکی از تخصص‌ها بحث کتاب و کتابخوانی و ترویج این امر مهم بود.

مدیر اندیشگاه رضوی و مسئول کانون‌های خادمیاری کتاب و کتابخوانی آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه ما اکنون در ۳۱ استان کشور کانون فعال خادمیاری کتاب و کتابخوانی داریم، ادامه داد: این کانون‌ها فعالیت‌هایی چون فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی چون معرفی کتاب، برگزاری جلسات نقد کتاب، زنگ کتاب، قصه گویی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، اردوهای جهادی در قالب سفیران دانایی داریم.

مرجانی با اشاره به اینکه یکی از کانون‌های فعال ما کانون خادمیاری رضوی کتاب و کتابخوانی خراسان جنوبی گفت: یکی از برنامه‌های ما تقویت این کانون در مرکز استان و بعد از آن نیز به صورت مویرگی در شهرستان‌ها و روستاها فعالیت خود را ادامه دهد.

وی با تأکید بر اینکه خراسان جنوبی زادگاه ۱۲ پدر علم است، یادآور شد: از این جهت موضوعات فرهنگی و علمی و… در استان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

اعتبار ساخت کتابخانه را برای کتابرسانی هزینه کنیم

مدیر اندیشگاه رضوی و مسئول کانون‌های خادمیاری کتاب و کتابخوانی آستان قدس رضوی ادامه داد: من به عنوان یک کتابدار می‌گویم در شرایط فعلی شاید ساخت کتابخانه به صرفه نباشد و هزینه عمرانی برای ساخت را باید در جهت تهیه، خرید و کتابرسانی هزینه کرد.

مرجانی با بیان اینکه برای کتابرسانی به ویژه به مناطق باید تلاش جدی تری کرد، یادآور شد: ما در برخی از استان‌ها امکان تهیه کتاب صوتی را نیز داریم ولی از طرف دیگر در این زمینه باید حق کپی رایت و حقوق مؤلف و ناشر را نیز باید مراعات کنیم.

وی با اشاره به اینکه در زمینه کتابخوانی و کتابرسانی باید دو نکته را مد نظر قرار داد، یادآور شد: یک اینکه بدانیم که هر کتابی را به چه کسی باید بدهیم و مخاطب شناس باشیم.

مدیر اندیشگاه رضوی و مسئول کانون‌های خادمیاری کتاب و کتابخوانی آستان قدس رضوی یادآور شد: نکته دوم اینکه متأسفانه از طرف دیگر امروزه بیشتر در زمینه خرید کتاب درسی هزینه می‌شود و خانواده‌ها کمتر به سمت خرید کتاب غیر درسی می‌روند.

مرجانی ادامه داد: یکی از برنامه‌های بسیار خوب در حوزه کتابخوانی مذهبی برپایی «حسینیه کتاب» در ایام محرم و صفر و مقتل خوانی بود که در این زمینه می‌توانیم روضه‌های خانگی را نیز فعال کنیم.