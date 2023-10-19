بعد از حضور در استقلال دیگر آن آدم سابق نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود فکری در نشست خبری قبل از بازی استقلال و هوادار در هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران گفت: قبل از هر صحبتی باید از کادر پزشکی تیم تشکر کنم که مصدومان تیم را به ما رساندند. خدا را شکر با این کار مشکلات مصدومان تیم را کم می‌کنند. ما تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و بازیکنان ما انگیزه‌های زیادی برای این بازی دارند.

سرمربی هوادار درباره شرایط تیمش برای تقابل با شاگردان جواد نکونام افزود: بازیکنان با تجربه‌ای داریم، اما نتیجه بازی بستگی دارد چه تیمی خوش شانس‌تر باشد و از موقعیت‌های خود بهتر استفاده کند. خیلی از بازیکنان ما میدان دیده هستند و در تیم‌های بزرگ بازی کرده‌اند. امیدوارم فردا شرایط خوب بازیکنان ما باشد و با آمادگی که دارند، خوب بازی کنند و امیدوارم آخر بازی خوشحال باشیم که توانسته‌ایم بهترین کیفیت‌مان را ارائه بدهیم.

وی درباره رویارویی خودش با نکونام با توجه به حاشیه‌های دو فصل گذشته تصریح کرد: زیاد به این موضوع نپردازم بهتر است. در رقابت‌هایی که انجام می‌دهیم، در بازی‌های مختلف اتفاقات زیادی رخ می‌دهد. چه در زمان بازیکنی و چه در زمان مربیگری، اتفاقات رخ می‌دهد. اینها تمام می‌شود. ورزشکاران اینها را زود فراموش می‌کنند و وقتی به بازی‌های بعدی می‌رسند از طرف آن ورزشکاران، این اتفاقات تمام‌ شده است. امیدوارم بازی فردا خوب باشد.

فکری ادامه داد: یکی از خوبی‌های بازی فردا حضور تماشاگران است و به امید خدا مشکل خاصی پیش نیاید و در یک جو خوب بازی قشنگی برگزار شود. بانوان هم در ورزشگاه حضور دارند. این هم اتفاق خوبی است. من در مورد حرفه‌ای شدن هم گفتم؛ حتی اگر قدم به قدم هم شده که به سمت حرفه‌ای‌گری پیش برویم.

وی یادآور شد: این اتفاقات خوبی است، چه مجبور باشیم که اینها را قبول کنیم و چه اینکه خودمان دوست داشته باشیم که این اتفاقات پیش بیاید. اینها نشان می‌دهد که فوتبال ما رو به جلو است و بتوانیم وقتی به ورزشگاه برویم، نصف ورزشگاه خانم‌ها باشند و نصف ورزشگاه آقایان و خانم‌هایی که به ورزشگاه می‌آیند، تعدادشان محدود نباشد.

سرمربی تیم هوادار درباره انتقاد از کیفیت چمن ورزشگاه آزادی ادامه داد: استقلال و پرسپولیس به خاطر هواداران باید در چنین ورزشگاه‌هایی بازی کنند. تیم هوادار از این جهت که تماشاگر محدودی دارد، مشکلی بابت ورزشگاه نداریم و مشکلات استقلال و پرسپولیس را نداریم. به همین خاطر مجموعه دولت، مجلس، همکاری کنند و خود وزارت ورزش هم بیشتر به فکر باشد که ورزشگاه‌های بزرگ‌تری را بتوانند احداث کنند. هم تیم ملی ما بتواند در آن بازی کند که مطمئنا طرفداران زیادی می‌آیند و هم استقلال و پرسپولیس در آن بازی کنند.

وی تاکید کرد: باید چمن خوب داشته باشیم. برنامه‌ریزی خوب هم داشته باشیم. من کمی گلایه کردم، الان می‌بینید که خیلی از بازیکنان ما به خاطر فشارهایی که رویشان است رباط صلیبی پاره می کنند. بازیکنان ایرانی شاید خیلی بیشتر از بازیکنان اروپایی فشار تحمل می‌کنند. شاید بازی‌های ما با فاصله باشد، ولی در همین فاصله هم می‌بینید که تمرینات بدنسازی داریم. استراحت مطلق نداریم که باعث خستگی و مصدومیت بازیکنان می شود.

فکری درباره سال‌ها حضورش در استقلال و سپس سرمربیگری در این تیم خاطرنشان کرد: کاش این سوال را نمی‌پرسیدید. چیزی که من اکنون می‌بینم این است که اگر شما عاشق کسی باشید و برای کسی با تمام وجود کار کنید، اگر صادق باشید، سرت را برایش بگذاری و اگر دوستش داشته باشی، برعکس می‌شود. به همین خاطر بعد از اینکه من در استقلال مربیگری کردم، این را یاد گرفتم که دیگر آن محمود فکری نباشم. به خاطر کسی جریمه نشوم، به خاطر کسی گذشت نکنم، به خاطر کسی جوانی‌ام را ندهم، بعد حسرت بخورم.

سرمربی اسبق استقلال در مورد اینکه فکر می‌کند هواداران چگونه با او برخورد کنند، گفت: برخوردهای مختلف را دیده‌ام. بی‌احترامی کنند، تشویق‌مان کنند، استادیوم پر را دیدم که تشویقم کردند. استادیوم پر را دیدم که بی‌احترامی کردند. گوش من پر است. یاد بگیریم کسانی که به ما خدمت می‌کنند قدردان باشیم. من آدم خیلی سیاسی نیستم، اصلاً سیاسی نیستم. ولی اکنون جامعه‌ای را که می‌بینید الان در آن داریم زندگی می‌کنیم، جامعه سختی است، شاید به این دلیل است آدم‌هایی که باید قدرشان را بدانیم، نمی‌دانیم. آدم‌هایی که برایمان زحمت می‌کشند، خدمت می‌کنند. امیدوارم جامعه خوبی داشته باشیم. مردمان خوبی داشته باشیم، مردمان خوبی داشته باشیم و قدر یکدیگر را بیشتر بدانیم و لذت ببریم از اینکه ایرانی هستیم و از زندگی در ایران لذت ببریم.

فکری در مورد اینکه داریوش شجاعیان گفته بود دوست دارد دوباره به استقلال برگردد و همین باعث شائبه‌هایی شده است، گفت: او بازیکن استقلال بوده و استقلال هم تیم بزرگی است و جزو محبوب‌ترین و بزرگ‌ترین تیم‌های آسیاست. پوشیدن پیراهن استقلال افتخار است. شجاعیان هم اگر قرار است دوباره به استقلال برگردد باید تلاش بیشتری کند و از نظر فنی قوی‌تر شود تا آنجا برسد.

وی ادامه داد: من در شروع فصل با داریوش صحبت کردم، چون سنش را نمی‌دانستم. فکر می‌کردم او ۳۷-۳۶ سال سن دارد، اما وقتی از او پرسیدم گفت ۳۰ سالم است. به او گفتم اگر تو خوب تمرین کنی و مصدوم نشوی، نه تنها استقلال که می‌توانی به تیم ملی هم فکر کنی، به شرطی‌که خوب تلاش کند، چون از نظر فنی بازیکن قوی‌ و بزرگی است.

غکری گفت: شائبه‌هایی هم که در مورد بازی فصل گذشته بود، باید بگویم، یک جاهایی خیلی راحت همدیگر را متهم می‌کنیم. خیلی راحت آبروی هم را می‌بریم. یک فوتبالی بوده و برگزار شده، من زیاد نمی‌دانم چه بوده، اما در فوتبال این نتایج رقم می‌خورد. آلمان در برزیل هفت گل به تیم ملی این کشور زد. فوتبال از این اتفاقات دارد. حالا استقلال هم ۶ گل به هوادار زده است و بعدش حرف و حدیث درست می‌شود. اگر اتفاقی رخ داده، مسئولین کمیته اخلاق و انضباطی در مورد این مسئله واکنش نشان می‌دادند یا بازیکنان را می‌خواستند و از آنها توضیح می‌خواستند. حتما چیز خاصی نبوده است. فقط در حد تخریب بوده است.

سرمربی هوادار در خصوص عملکرد تیم ملی ایران در تورنمنت چهارجانبه اردن خاطرنشان کرد: نتایج تیم ملی خوب است. وقتی تیم در چند روز جمع می‌شود نمی‌توان انتظار داشت فوتبال خیلی زیبا و روانی بازی کند. ولی نتایج خوب بوده است. نیاز است تا بازیکنان در کنار هم جمع شوند، بازی کنند، هماهنگ شوند. فکر می‌کنم بازی‌های سنگین‌تری به درد تیم ملی می‌خورد که باعث شود بازیکنان اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنند.

فکری تامید کرد: بهتر است با تیم‌های درجه یک آسیا بازی کنیم نه تیم‌های درجه چندم. بازی با تیم‌های اروپایی و آمریکایی خوب است. بازی با تیم‌هایی مثل برزیل و آرژانتین خوب است. تیم‌های بزرگی که به بازیکنان اعتماد به نفس می‌دهند و ترسی که یکباره در جام جهانی بخواهیم با آنها روبرو شویم، می‌ریزد. در این صورت در جام جهانی بهتر بازی می‌کنیم و نتایج بهتری می‌گیریم، در غیر این صورت ترس‌ها می‌ماند در جام جهانی با آنها بازی می‌کنیم. اما در صورت بازی‌های دوستانه با تیم‌های بزرگ، خودباوری به وجود می‌آید. بازیکنان خیلی خوبی داریم. نسل خوبی داریم. امیدوارم این بازیکنان در کنار کادر فنی و حمایت‌هایی که از طرف فدراسیون فوتبال می‌شود، بتوانیم تیم ملی خوب و قوی‌ای داشته باشیم و در بازی‌های رسمی نتایج خوبی بگیریم. که در خور اسم ایران باشد.