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کد مطلب 5916411
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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۵۴

گل‌های پرسپولیس به پیکان / شهاب زاهدی هتریک کرد

گل‌های پرسپولیس به پیکان / شهاب زاهدی هتریک کرد

تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری معوقه از هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر پیکان را در قزوین ۱-۳ شکست داد.

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