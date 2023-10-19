دریافت 14 MB کد مطلب 5916411 https://mehrnews.com/x33j96 ۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۵۴ کد مطلب 5916411 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۵۴ گلهای پرسپولیس به پیکان / شهاب زاهدی هتریک کرد تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری معوقه از هفته ششم رقابتهای لیگ برتر پیکان را در قزوین ۱-۳ شکست داد. کپی شد مطالب مرتبط برتری پرسپولیس در نیمه اول مقابل پیکان با مهاجم متخصص بعد از حضور در استقلال دیگر آن آدم سابق نیستم استراحت گلمحمدی به مدافع گلزن تیم ملی ایران مقابل پیکان پرسپولیس در اندیشه رسیدن به صدر جدول/ مصاف قوهای سفید با نفت برچسبها شهاب زاهدی تیم فوتبال پرسپولیس تیم فوتبال پیکان تهران یحیی گل محمدی
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