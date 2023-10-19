به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، رقابت‌های بیلی جین‌کینگ‌کاپ که به میزبانی بحرین در حال برگزاری است امروز با مصاف دو تیم ایران و عراق پیگیری شد که طی آن شاگردان مونا نوریان موفق شدند با پیروزی، این بازی را به پایان ببرند.

در بازی انفرادی اول، کیمیا ثاقب طهرانی به مصاف علاعبدالرزاق رفت که این بازی با برتری ۶ بر صفر نماینده ایران در هر دو ست به پایان رسید. در بازی دوم نیلی عطفی رو در روی نورا عدیل قرار گرفت که این بازی نیز با برتری ۶ بر صفر نماینده ایران در هر دو ست تمام شد.

در بازی سوم، تیم دوبل ایران شامل هانا سلطانی و یاسمن یزدانی به مصاف بالارا حسن و زلال خلیل از عراق رفتند که طی آن دختران کشورمان با برتری در این رقابت، در نهایت ۳ بر صفر برنده از زمین بازی خارج شدند تا نخستین گام را در بیلی جین‌کینگ‌کاپ محکم بردارند.

در حال حاضر با توجه به پیروزی ۳ بر صفر ایران برابر عراق و نتیجه بازی دو تیم عربستان و عراق در روز گذشته، تیم ایران صدرنشین گروه یک بیلی جین‌کینگ‌کاپ است. در صورت برد ایران برابر عربستان در بازی فردا، تیم تنیس دختران ایران به عنوان تیم اول راهی دور بعدی خواهد شد و باید با تیم اول گروه چهارم رقابت کند، این بازی روز شنبه برگزار خواهد شد و در صورت برتری، تیم ایران به گروه ۲ آسیا و اقیانوسیه صعود خواهد کرد.

فرشاد صفتی به عنوان مدیر تیم‌های ملی، مونا نوریان مربی، پولینا مرنکوا (مربی ازبکستانی) به عنوان کمک، تیم اعزامی کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند، همچنین دکتر فریده اشرف گنجویی نایب رئیس فدراسیون نیز شب گذشته به ملی‌پوشان کشورمان در بحرین ملحق شد و دکتر شیوا آب‌بر هم به عنوان پزشک تیم کشورمان را همراهی می‌کند.

گفتنی است تیم ایران در دومین بازی خود فردا از ساعت ۱۰ به وقت محلی (بحرین) به مصاف تیم عربستان خواهد رفت.

گروه‌بندی رقابت‌های بیلی جین‌کینگ‌کاپ به این شرح است:

گروه یک: ایران، عربستان سعودی، عراق

گروه دو: ویتنام، قرقیزستان، بوتان

گروه سه: تاجیکستان، برونئی، قطر، نپال

گروه چهار: لائوس، مالدیو، بحرین، ماکائو

این مسابقات از ۲۶ تا ۲۹ مهرماه با حضور تیم‌های ایران، ویتنام، تاجیکستان، لائوس، برونئی، مالدیو، قرقیزستان، بحرین، بوتان، عراق، ماکائو، عربستان، قطر و نپال برگزار خواهد شد.