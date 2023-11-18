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۲۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۲۵

حمایت جامعه ورزش از غزه؛

عزیزی: نسل کشی و کودک کشی در غزه را محکوم می‌کنیم

عزیزی: نسل کشی و کودک کشی در غزه را محکوم می‌کنیم

رئیس فدراسیون تنیس گفت: امیدوارم هر چه زودتر نسل کشی و کودک کشی که توسط رژیم غاصب به پایان برسد و شاهد آزادسازی فلسطین باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عزیزی رئیس فدراسیون تنیس در مراسم تجمع اعتراضی علیه رژیم صهیونیست و حمایت از مردم مظلوم غزه گفت: امروز شاهد حضور خانواده‌ ورزش ایران به نمایندگی از کل ورزشکاران ایران در این راهپیمایی هستیم تا نسل کشی و کودک کشی که در نقطه‌ای از این دنیا در غزه در حال رخ دادن است را محکوم کنیم.

عزیزی ادامه داد: همه ما ناراحت هستیم، امیدوارم در آینده نزدیک همه کشورهای مسلمان با هم متحد شوند و اتفاقات خوبی را برای غزه رقم بزند.

وی گفت: امیدوارم هر چه زودتر نسل کشی و کودک کشی که توسط رژیم غاصب در حال انجام است، به پایان برسد و شاهد آزادسازی فلسطین باشیم.

کد مطلب 5942210
سیده فرزانه شریفی

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