به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی ظهر پنجشنبه در همایش آموزشی کشوری دبیران تشکل‌های شاهد و ایثارگر کشور در جوار حرم مطهر رضوی اظهار کرد: مبنای کار بنیاد شهید و امور ایثارگران بکارگیری جامعه ایثارگری در نظام تصمیم‌گیری و اجرا است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: مردمی‌سازی این بنیاد برنامه اصلی دولت سیزدهم است، لذا امور و بخش‌هایی که امکان واگذاری آن به تشکلهای جامعه ایثارگری وجود دارد را واگذار خواهیم کرد.

وی اظهار کرد: جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است و تشکلهای وابسته به آن در تصمیم گیری ها و واگذاری خدمات مشارکت دارند، اصرار من نیز آن است که انجام همه امور فرهنگی در بنیاد به تشکل‌ها واگذار شود.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: یکی از دلایل شکل گیری معاونت مددکاری و مشارکت‌های مردمی در بنیاد شهید آن بوده که جامعه ایثارگری خود متولی امور باشند و این جامعه تشکل سازی را بهتر انجام می‌دهد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه در چند بخش نیاز به حضور تشکلهای مردمی داریم، افزود: لازم است که یک تفکیک بین استان‌ها و ستاد در حوزه تشکلهای بنیاد شکل گیرد و تشکل‌ها در سطح واگذاری شعب استانی فعال شوند.

وی گفت: این بنیاد باید میز مشورتی تشکیل دهد تا جامعه ایثارگری در موضوعات مختلف ملی و بین المللی اظهار نظر داشته باشند، در این موضوعات اعلام موضع و تبیین کنند.

سازماندهی تخصصی تشکلهای ایثارگری

قاضی زاده هاشمی سازماندهی تخصصی تشکل‌های ایثارگری و فعالیت‌ها در عرصه فرهنگ ایثار و شهادت را از دیگر رسالت‌های بنیاد شهید و از کارهای بر زمین مانده دانست.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به تاریخچه جنگ بین اسرائیل و مردم فلسطین اشاره و بیان کرد: اگر جمع کوچکی در نوار غزه می‌توانند این گونه اسرائیل را به چالش بکشند، پس کار اسرائیل یکسره خواهد شد.

وی اظهار کرد: حرکتی که امام راحل پرچمدار آن بودند و با مدیریت امام خامنه ای ادامه یافت، بیداری امت‌های اسلامی بوده است، قبلاً هم ملت فلسطین در مقابل روش داعش گونه اسرائیل واکنش نشان داده بود.

قاضی زاده هاشمی خاطر نشان کرد: بمباران بیمارستان فلسطینی‌ها در چند شب گذشته اولین باری نبود که اسرائیل به چنین کار وحشیانه ای دست زد، طی ۵۰ سال گذشته اسرائیلی‌ها ذره ذره شروع به شهرک سازی کرده و نیروهای شبه نظامی را به قلب فلسطین بردند تا آنان را ترسانده و مکان را ترک کنند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در همین فقره اخیر مقاومت همه جانبه مردم غزه است که اسرائیل را در برنامه‌هایش دچار شکست کرده است، وقتی از بیداری صحبت می‌کنیم منظور همین کنشگری‌های مردم فلسطین است.

وی بیان کرد: جریان مقاومت و گروه‌های مقاومت کار اسرائیل را یکسره می‌کنند، روشی که امام راحل به ما آموختند و باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد، فلسطین نیز همین روش را در پی گرفته است، در صحنه بودن مردم با محوریت اسلام و تکیه بر خداست و این ماهیت فرهنگ ایثار و شهادت است زیرا شهید فردی است که فقط با خدا معامله می‌کند.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: اینکه حضرت امام خامنه ای می‌گویند که اسرائیل به زوال می‌رسد، وعده الهی است زیرا مسیر، تکیه بر خدا و جهاد فی سبیل الله است، ما نیز همسنگران مجاهدان غزه هستیم و همسنگران خود را تنها نمی‌گذاریم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: اتفاقاتی که در این روزها رخ می‌دهد نشان دهنده ظهور یک عصر جدید و افول سلطه گران است که با بیداری امت‌های اسلامی شاهد آن خواهیم بود زیرا اسلام مسیر خود را خواهد رفت.