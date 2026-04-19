ثبت پرونده ایثارگری بیش از ۳ هزار شهید جنگ رمضان در «سامانه سجایا»

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور از بنیاد شهید و امور ایثارگران بازدید کرد و سید احمد موسوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این بازدید ضمن تقدیر از تلاشهای پزشکیان، اظهار داشت: سال ۱۴۰۴، سه حادثه را در کشور شاهد بودیم که در کنار تلاشهای همه مردم و مسئولان رئیس جمهور نیز نقش ارزشمندی داشت و امیدواریم با تدابیر همه مسئولان از این جنگ با پیروزی عبور کنیم.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تشکیل قرارگاه جنگ رمضان و نهضت دیدار، خاطر نشانکرد: با تلاشهای معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد این قرارگاه مدیریت شد و همه معاونین، مدیران و کارکنان حوزههای ستادی و استانی زحمات ارزندهای در انجام فعالیتها داشتند.
وی تصریح کرد: پرونده ایثارگری تعداد ۳ هزار و ۴۶۸ شهید گرانقدر جنگ تحمیلی رمضان در سامانه جامع بنیاد شهید (سجایا) در حال ثبت است و بیش از ۶ هزار دیدار در قالب نهضت دیدار در سراسر کشور انجام شده است.
موسوی افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران در این ایام در همه زمینهها از جمله حوزه درمان و مشاوره با کمک نیروهای متخصص آماده ارائه خدمت رسانی ۲۴ ساعته به جامعه ایثارگری و همه مردم بوده است.در حوزه درمان با راهاندازی صدای مشاور سعی شد در زمینه افزایش مهارتهای تابآوری افراد اقدام شود.
همچنین باید به فعالیت تشکلهای شاهد و ایثارگر اشاره کرد که با صدور بیانیهها، نامه به دبیر کل سازمان ملل، نامه به تشکلهای مردم نهاد بین المللی و تجمع در جلوی درب دفتر سازمان ملل در تهران نقش ارزشمندی در محکومیت حملات آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونی داشتند.
وی ادامه داد: در هر یک از حوزههای تخصصی فراخور مأموریت و امور محوله اقدامات قابل توجهی انجام شده است و ما سعی کردیم از ظرفیتهای بخشهای مختلف در ارایه خدمات به خانواده شهدا و آسیبدیدگان بهرهبرداری لازم را داشته باشیم.
