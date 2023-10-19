حیات جبهه مقاومت باید ادامه یابد/کمبود نیروی انسانی در قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر الفت بعد از ظهر پنجشنبه افزود: ماندگاری قضات در آذربایجان غربی بسیار سخت است و آنها بیشتر در صدد عزیمت به استان‌های دیگر هستند برهمین اساس تلاش بر این است کارآموزان بومی را به استان‌ها گسیل کنیم.

وی اظهارکرد: امروز در اثر تلاش مدیران استانی شرایط خوبی برای برگزاری دوره‌ها مهیا شده است و همچنین قضات خوبی در استان‌ها وجود دارند که می‌توانند در این زمینه کمک کنند و شرایطی فراهم شود تا کارآموزان در زندان‌ها حضور یافته و همچنین با حوزه ثبت آشنا شوند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه تاکید کرد: با کارآموزان به عنوان عنصر زائد برخورد نشود بلکه اجازه بدهند قرار صادر کنند و به عنوان استاد کامل با او برخورد کنند.

وی ادامه داد: در قوه قضائیه با سه مشکل اساسی مواجه هستیم نخست کمبود نیروی انسانی و دوم کمبود نیروی قضائی است که در این راستا تدابیری اتخاذ شد و بر اساس آن کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌شود تا این کمبود جبران شود.

الفت ادامه داد: تلاش بر این است تا پایان سال نیازهای استان‌ها را پوشش دهیم.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به سومین مشکل یا معضل پیش روی قوه قضائیه گفت: امروز هزینه‌های خانواده‌ها بسیار بالاست و قوه قضائیه در تلاش است در این زمینه و همچنین در حوزه مسکن اقداماتی انجام دهد.

الفت با اشاره به جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی افزود: ارزش وجودی جبهه مقاومت امروز به اثبات رسیده جبهه مقاومت متشکل از نیروهایی از کشورها و ملت‌های مختلف است که هدف خود را دفاع از کیان اسلام قرار داده‌اند.

دوره یک روزه کارآموزی قضائی با حضور کارآموزان، قضات و فعالان حوزه قضا در ارومیه برگزار شد.