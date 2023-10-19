برتری پرسپولیس در نیمه اول مقابل پیکان با مهاجم متخصص

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پیکان تهران از ساعت ۱۶:۵۰ امروز پنجشنبه در هفته ششم لیگ برتر در حالی برگزار شد که نبود ورزشگاه در تهران باعث میزبانی ورزشگاه سردار آزادگان شهر قزوین از دو تیم پایتخت شد.

نیمه نخست این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید.

شهاب زاهدی (۱۳) برای پرسپولیس در این نیمه گلزنی کرد.

ترکیب متفاوت پرسپولیس با لشگر مصدوم

مصدومیت یاسین سلمانی، مرتضی پورعلی گنجی، وحید امیری، مهدی ترابی و میلاد سرلک باعث شد تا ترکیب پرسپولیس برای بازی با خودروسازان کاملاً تغییر کند. گل محمدی حتی حاضر نشد روی استفاده از محمدحسین کنعانی زادگان ریسک کند تا مبادا مدافع ملی پوش تیمش به دلیل خستگی با مصدومیت روبرو نشود.

علیرضا بیرانوند، گئورگی گولسیانی، فرشاد فرجی، علی نعمتی، دانیال اسماعیلی فر، مسعود ریگی، سروش رفیعی، سعید صادقی، میلاد سورگی، محمد عمری و شهاب زاهدی بازیکنان پرسپولیس در شروع این دیدار بودند.

همچنین رسول خطیبی ترکیب تیم فوتبال پیکان را برای بازی با پرسپولیس به شرح زیر اعلام کرد:

محمد ناصری، ایمان اکبری، دانیال جهانبخش، امیر طاهر، جواد آزاده، امیرحسین صدقی، منصور باقری، مجتبی حق‌دوست، علی‌اکبر رنجبر، سامان نریمان‌جهان و مهرداد بایرامی.

نیمه اول مهیج

دو تیم بازی را با سرعت بالایی آغاز کردند. اندیشه‌های خطیبی در پیکان نشان می‌داد اصلاً نمی‌خواهد تیمش مالکیت توپ را تمام و کمال به پرسپولیس بدهد. از این رو دوندگی بالایی در نقاط مختلف زمین داشتند. سرخ‌ها نیز تدبیر همیشگی را داشتند تا با حفظ توپ و ارسال پاس‌های کوتاه سالم بتوانند کنترل میدان را در اختیار بگیرند. همین کش و قوس تاکتیکی باعث رفت و آمدهای متوالی توپ بین بازیکنان هر دو تیم شد.

کرنر سروش رفیعی در دقیقه ۱۳ شهاب زاهدی را در موقعیت سرزنی قرار داد تا مهاجم تخصصی پرسپولیس همچون هفته گذشته بتواند هنر خود را به رخ کشیده و تور دروازه حریف را به لرزه در آورد.

پیکان در ادامه حملات سرعتی را در دستور کار قرار داد تا علی اکبر رنجبر در دقیقه ۲۰ دروازه علیرضا بیرانوند را تهدید کند اما تلاش‌های آنها نیمه کاره ماند تا نیمه نخست با یک گل به سود پرسپولیس به پایان برسد.