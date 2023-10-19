۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۵۹

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی:

آیت الله علما برای کرمانشاه منشا خیر و برکت بوده است

کرمانشاه- نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر جایگاه بالای عالمان در استان کرمانشاه، گفت: آیت الله علما برای کرمانشاه منشا خیر و برکت بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری بعد از ظهر پنجشنبه در آئین معارفه نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه که با حضور رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی کرمانشاه، استاندار کرمانشاه، جمعی از خانواده شهدا و مسئولان کشور و لشکری استان کرمانشاه در سالن انتظار برگزار شد، اظهار کرد: امید است وعده خدا برای نیروهای فلسطینی که در برابر ظلم قیام کردند محقق شود و پس از ایجاد خوف رژیم صهیونیستی شاهد امنیت و آرامش مردم فلسطین باشیم.

وی با تقدیر و قدردانی از زحمات آیت الله علما نماینده سابق ولی فقیه در کرمانشاه، افزود: وجود آیت الله علما عامل برکاتی بود برای استان کرمانشاه که در سال‌های حضور ایشان با ادب جسمانی و اخلاق روحانی درس‌هایی زیادی به مردم این استان دادند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز یقین داریم که در این استان مردم جز خیر و برکت چیزی دریافت نکرده و هیچ رنجشی از سوی هیچکس نسبت به ایشان به وجود نیامده است.

مصری با اشاره به جایگاه والای استان کرمانشاه در پرورش و سکونت علمای بزرگ، گفت: استان کرمانشاه تاکنون علمای را پرورش داده و از قدیم الایام بسیاری از این روحانیون که به قصد کربلا از این استان عبور می‌کردند به دلیل شرایط این استان و محبوبیت علما در بین مردم کرمانشاه ماندگار می‌شدند.

وی در پایان پس از تبریک به حجت‌الاسلام غفوری به عنوان نماینده جدید ولایت فقیه استان کرمانشاه، عنوان کرد: در استان کرمانشاه در حق علمای بزرگ و برجسته کوتاهی‌هایی صورت می‌گیرد اما بر اساس پیشینه این استان به لحاظ معنویت باید این اطلاع به مردم ایران برسد که کرمانشاه چه علمای بزرگی را پرورانده است.

