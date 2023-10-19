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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۵۴

با ارسال یادداشتی به کشورهای عضو صورت گرفت؛

اعلام رسمی پایان تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران

اعلام رسمی پایان تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران

دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل با ارسال یادداشتی به کشورهای عضو سازمان ملل متحد، پایان رسمی مقررات بندهای ۳، ۴ و ۶ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران را به اطلاع کشورها رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل با ارسال یادداشتی به کشورهای عضو سازمان ملل متحد، پایان رسمی مقررات بندهای ۳، ۴ و ۶ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، شامل آزمایش‌های موشکی، محدودیت صادرات و واردات اقلام موشکی به ایران و همچنین تحریم‌های مربوط به توقیف اموال و ارائه خدمات مالی به افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم شورای امنیت را به اطلاع کشورها رسانده است.

بر اساس مفاد ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، این محدودیت‌ها تا ۸ سال پس از اجرای برجام (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) ادامه داشت که نهایتاً نیمه شب گذشته به وقت نیویورک و به صورت خودکار خاتمه یافت. لغو محدودیت‌های مذکور در حالی صورت می‌گیرد که طی سال‌های اخیر، تلاش‌های سیاسی و حقوقی گسترده‌ای از سوی آمریکا و کشورهای غربی برای اتهام زنی و اجماع سازی در جامعه جهانی به منظور بسترسازی برای ادامه این تحریم‌ها صورت پذیرفته بود که نهایتاً با ناکامی سیاسی و حقوقی کشورهای غربی در بازگرداندن قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت، محدودیت‌های مذکور به صورت رسمی خاتمه یافت.

مضافاً تغییرات مذکور نیز رأس ساعت ۱۲:۰۰ نیمه شب در وب سایت سازمان ملل و فهرست یکپارچه تحریم‌های سازمان ملل اعمال گردیده است.

رزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل همچنین در نامه‌ای جداگانه خطاب به نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران خاتمه مقررات مذکور و خروج افراد و نهادهای ایرانی از فهرست شورای امنیت را تأیید کرده است.

سایر تحریم‌های بین المللی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در روز اجرای برجام و متعاقباً محدودیت مربوط به تسلیحات متعارف و سبک وفق قطعنامه‌های شورای امنیت در اکتبر سال ۲۰۲۰ خاتمه یافته بود. با لغو محدودیت‌های باقی مانده در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، تمام تحریم‌های مرتبط با افراد و نهادهای ایرانی در سازمان ملل خاتمه یافته است.

لازم به ذکر است به رغم نهایی شدن خاتمه این محدودیت‌ها، روز گذشته کشورهای غربی در تلاشی رسانه‌ای و با صدور بیانیه گروه محدودی از کشورهای همسو تلاش کرده بودند در نهایی شدن فرآیند مذکور تشکیک کند که نهایتاً صدور یادداشت رسمی سازمان ملل، بر خاتمه محدودیت‌های مذکور صحه گذاشته است.

دولت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده است ادعای آمریکا و کشورهای اروپایی برای ادامه این محدودیت‌ها در ظرفیت ملی به رغم خاتمه محدودیت‌های بین المللی را ناقض ماده ۲۵ منشور ملل متحد می‌داند. اگر چه ناظران بین المللی با توجه جنس روابط و همکاری‌های نظامی دولت ایران، استمرار این محدودیت‌ها در ظرفیت ملی کشورهای غربی را اقدامی صرفاً نمادین تلقی می‌کنند.

کد مطلب 5916484
هادی رضایی

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    نظرات

    • حسین US ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      0 1
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      این مسئله مشکوک است چطور در همین روزهایی که شاید ایران بخواهد به اسراییل موشک بزند بیکباره اعلام میکنند تحریم های موشکی ایران تمام شده است؟ شما فکر کن چندروز پیش ایران به اسراییل موشک میزد آیا باز هم شورای امنیت اعلام میکرد تحریم های موشکی ایران تمام شده است؟
    • عباس ملک محمدی IR ۰۴:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      0 0
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      این کار را کشورهای ابر قدرت کرده اند که موشک‌های خود را به ایران بفروشن چرا خود اعضای شورای امنیت بین الملل هستن . بین کشورها جنگ ایجاد میکنن که سلاهای جنگی بفروشند حال چرا روی موشک زون کرده اند
    • مصطفی ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
      0 3
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      درود بر مرد بزرگ میهن دوست واقعی جناب آقای ظریف

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