به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی از امروز جمعه با اهتزاز پرچم کشورهای شرکت کننده در دهکده بازیها آماده برگزاری مراسم افتتاحیه و آغاز رسمی مسابقات میشود. هر چند برخی رشتهها رقابتهای خود را از چند روز پیش آغاز کرده اند.
کاروان ورزش ایران با نام «فرزندان ایران» و با شعار «ایمان، ایران، افتخار» در ۱۶ رشته ورزشی و با ۲۱۰ ورزشکار (۱۲۸ ورزشکار مرد و ۸۲ ورزشکار زن) در این دوره از بازیها حضور خواهد داشت.
مریم کاظمی پور نایب رئیس بانوان کمیته پارالمپیک که به همراه کاروان ورزش ایران در این دوره از بازیها حضور دارد در مورد سهم بانوان در این بازیها گفت: بانوان در این دوره از مسابقات با ۸۳ ورزشکار شرکت میکنند که سهمی حدود ۳۹ درصدی از کل کاروان را دارد بالاترین سهم جمعیتی را این کاروان در ادوار گذشته بازیهای پاراآسیایی دارد.
وی همچنین به نخستین رشتههایی که در این بازیها شرکت میکنند، اشاره کرد و افزود: در چهار رشته پاراوزنه برداری، پاراتکواندو، پاراکانو و شطرنج توان یابان برای نخستین بار شرکت کرده اند.
کاظمی پور ادامه داد: امیدوارم بانوان کاروان پاراآسیایی همانند کاروان آسیایی که بانوان توانستند سهم ۳۳ درصدی از مدالها داشتند هم بتوانند ابتدا در صحت و سلامت و ثانیاً با بالاترین عملکردی که در دورههای قبل داشته اند نتایج خوبی به دست آورند. مردم هم فرزندان خودشان را از دعای خیرشان در این بازیها بی بهره نگذارند.
معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان درخصوص پرچمداری ساره جوانمردی اظهار داشت: در راستای سیاستهای جوانی جمعیت اتفاق خوبی افتاد که جا داشت به آن نگاه ویژه ای داشته باشیم. ساره جوانمردی یکی از پرافتخارترین ورزشکاران پارالمپیکی ایران در رشته پاراتیراندازی است امسال خداوند نعمت فرزنددار شدن را به او عطا کرده است و این فرصت خوبی بود که با حمایتهایی که از او میشود شرایط قهرمانی او حفظ شود.
وی ادامه داد: یکی از رسالتهای وزارت ورزش و کمیته ملی پارالمپیک همین است استعدادیابی آموزش نخبه گزینی و مدیریت نخبگان و استعدادها و قهرمانهای کشورمان این اتفاق رقم خورد. او شاید تمایل به شرکت در بازیها داشت اما شرایط او محدودیتهایی را بوجود آورد. برآن شدیم با مدیریت محدودیتها بتوانیم از شعار ملی جوانی جمعیت و هم حمایت از جوانها در هر شرایطی را تقویم کنیم.
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