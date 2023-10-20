بخش «غزه» به جشنواره فیلم اقوام ایرانی اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، دبیرخانه جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی به احترام تمامی جان‌باختگان مظلوم غزّه، بخش ویژه‌ای به نام «غزه» را به نخستین دوره این رویداد اضافه کرد.

هنرمندان و فیلم‌سازانی که فیلم کوتاه، داستانی، نماهنگ و انیمیشن با موضوع فلسطین و غزّه تولید کرده‌اند، به مدت یک هفته فرصت دارند در سامانه نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی آثار خود را ثبت‌نام کنند.

این رویداد به همین منظور بیانیه‌ای در حمایت از مردم مظلوم غزه به شرح زیر منتشر کرد:

«به نام خداوند همه انسان‌ها

روزهای تلخی است، روزهایی سرشار از بوی باروت، صدای گلوله و نارنجک و در امتداد آن، صدای شیوَن و فغانِ مادران. خون، ارزان‌ترین متاعِ این روزهای خاورمیانه است و جنگ و خونریزی بزرگترین هدیه کارخانه‌های اسلحه‌سازی قدرت‌های بزرگ.

دردِ ما، سکوت سازمان‌های بین‌المللی است. سکوتی تلخ در برابر کودک‌کُشی. سکوتی سرشار از ترس و وحشت در مقابل نسل‌کُشی. قتل و عام زنان و کودکان بی‌گناه غزّه، منجر به وقوع یک فاجعه انسانی شده است و سکوت مجامع، سازمان‌ها و دولت‌های به اصطلاح حامی حقوق بشر، لکّه ننگی است که تا اَبد بر پیشانی تمامی مدّعیان حقوق بشر خواهد ماند.

به دنبال وقوع این فاجعه انسان، اعضای دبیرخانه، تیم اجرایی و مدیریت جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی، جنایات رژیم صهیونیستی در غزّه را محکوم کرده و از تمامی هنرمندان و فیلمسازان دغدغه‌مند که شاهد قتل و عام مردم همیشه مظلوم غزه هستند، دعوت می‌کند که با حس مسئولیت‌پذیری انسانی، اجتماعی و هنری خود واقعیات این جنگ نابرابر را به تصویر کشند.

به همین مناسبت، دبیرخانه «جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی» نیز به احترام تمامی جان‌باختگان غزّه مظلوم، اعلام می‌دارد که در نخستین دوره برگزاری این جشنواره، بخش ویژه‌ای به نام «غزه» به این رویداد اضافه شده است.

بر این اساس، دبیرخانه جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی از همه هنرمندان و فیلم‌سازانی که فیلم کوتاه، داستانی، نماهنگ و انیمیشن با موضوع فلسطین و غزه تولید کرده‌اند، دعوت می‌کند تا آثار خود را با موضوع «غزّه» در سامانه رسمی «جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی» به نشانی http://www.aghvamfilm.com که از روز جمعه ۲۸ مهرماه تا روز شنبه ۶ آبان سال جاری به مدت یک هفته باز خواهد بود، ثبت نام کرده و آثار خود را بارگذاری کنند. ضمناً در بازه زمانی اعلام شده، تنها آثاری که با موضوع غزّه و فلسطین خواهد بود، می‌توانند اقدام به ثبت‌نام کنند و دبیرخانه جشنواره از پذیرش سایر موضوعات معذور است.

به سه اثر برتر با موضوع مذکور، جایزه ویژه جشنواره و «نشان غزّه» در مراسم اختتامیه جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی اهدا خواهد شد.»

نخستین دوره جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی به دبیری کمال تبریزی و ریاست مهدی حیدری توسط مؤسسه فرهنگی هنری فصل هنر در پاییز سال جاری برگزار خواهد شد.