به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، فرید حیدری قائممقام رییس و مدیر امور اداری و مالی نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی در آستانه برگزاری این رویداد درباره آن توضیح داد: این جشنواره یک رویداد ملی سینمایی است که برای اولینبار در تاریخ سینمای ایران، موضوع اقوام ایرانی را در دستور کار خود قرار داده است. میتوان این رویداد را یک «اولین» دیگر در «شهر اولینها» یعنی تبریز توصیف کرد.
وی افزود: هدف اصلی جشنواره این است که حاصل کار فیلمسازان مشغول در حوزه اقوام که در گوشه و کنار ایران زندگی میکنند بیشتر و بهتر دیده شود. به عنوان مثال یک فیلمساز کُرد که تا امروز تجربههایی داشته و فرصتی برای عرضه آن پیدا نکرده است، این فرصت را پیدا میکند؛ همین طور فیلمسازان بلوچ، لر، گیلکی، ترکمن، عرب، ترک و هر قومیت دیگری.
حیدری ادامه داد: هنرمندان همه اقوام ایرانی این فرصت را پیدا میکنند تا آثار خود را در این رویداد ملی به نمایش بگذارند. این فیلمها هم قطعاً آثاری مرتبط با فرهنگ، آیین، سبک زندگی و جاذبههای گردشگری اقوام خواهد بود. یعنی فیلمسازان بومی مناطق در قالب فیلم مستند، داستانی، نماهنگ و یا انیمیشن، اثری را تولید کردهاند و در این رویداد به نمایش میگذارند.
وی ادامه داد: در کنار مسایل مادی و اقتصادی مهمترین خواسته و دغدغه یک فیلمساز این است که وقتی برای یک اثر زحمت میکشد و آن را به تولید میرساند، آن اثر دیده شود و مردم آن را ببینند. هنرمند میخواهد تفکر و باوری را که در قالب یک فیلم به تصویر درآورده است، دیگران هم ببینند. به همین دلیل چنین رویدادی هم میتواند به کشف استعداد در میان فیلمسازان اقوام منتهی شود و هم بهترین بستر برای نمایش ساختههای این فیلمسازان است.
قائممقام ربیس جشنواره فیلم اقوام ایرانی درباره تعامل این رویداد با سینماگران مطرح هم گفت: دبیری این رویداد را کمال تبریزی بهعنوان یکی از مطرحترین فیلمسازان سینمای ایران برعهده دارد. در بخش هیأتهای انتخاب و داوری و یا در قالب کارگاههای تخصصی این رویداد هم از حضور چهرههای مطرح سینمای ایران بهره خواهیم گرفت که متعاقباً معرفی میشوند. تمام سعی ما این است که از ظرفیت هنرمندان به نام و مطرح سینما نهایت استفاده را داشته باشیم. با خیلی از استادها و هنرمندان هم مذاکراتی داشتهایم که انشاءالله در روزهای آتی به مرور درباره همراهی آنها اطلاعرسانی خواهیم کرد. کمااینکه آقای فرهاد قائمیان بهعنوان یکی از بازیگران مطرح، در مقام مشاور در کنار این رویداد حضور دارند.
وی درباره دلایل انتخاب کمال تبریزی برای دبیری جشنواره فیلم اقوام هم بیان کرد: بهرغم پیشنهادات و حتی سفارشهایی که وجود داشت، تصمیم ما بر این بود از حضور هنرمندی بهره ببریم که هم سابقه خوبی در سینما و هم تجربه دبیری یک رویداد سینمایی را داشته باشد. آقای تبریزی همه این ویژگیها را داشتند و از آنجایی که ایشان خودشان یکی از فیلمسازان حوزه اقوام محسوب میشوند، تصمیم گرفتیم از ایشان برای دبیری دعوت کنیم که با آغوش باز هم پذیرفتند.
حیدری در ادامه گفت: فصل مشترک ما با آقای تبریزی هم این بود که بعدها مطلع شدیم خودشان هم دغدغه راهاندازی رویدادی با محوریت اقوام در سینمای ایران را داشتند و به همین دلیل از دعوت ما خیلی استقبال کردند. تا امروز هم بهواسطه حضور ایشان اتفاقات خوبی برای جشنواره فیلم اقوام رقم خورده و باز هم رقم خواهد خورد.
قائممقام رییس نخستین جشنواره فیلم اقوام درباره برنامهریزی برای استمرار برگزاری این رویداد در دورههای آتی هم توضیح داد: جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی امسال با شعار «اقوام ریشه ایران زمین» نخستین دوره خود را تجربه میکند و قطعاً استمرار یک رویداد نیاز به حضور همه هنرمندان و فعالان سینما دارد. در کنار این مساله هم بخش عمدهای از مباحث مربوط به استمرار یک رویداد، مرتبط با مسائل بودجهای و کیفیت حمایتهای اقتصادی از آن است. ما از امروز تصمیم گرفتهایم که این رویداد را برای سال آینده در قالب بینالمللی برگزار کنیم.
وی تأکید کرد: اگر مشکل خاصی رخ ندهد، قطعاً برگزاری این رویداد برای دورههای بعدی استمرار خواهد داشت. این رویداد از سوی بخش خصوصی مدیریت میشود. جشنوارههایی که دولتی و یا نیمهدولتی هستند به دلیل پشتوانههای مالی، معمولاً شانس بیشتری برای استمرار دارند ما هم در بخش خصوصی تصمیم گرفتهایم به هر شکل ممکن این رویداد ادامه داشته باشد و حتی سال به سال باشکوهتر و پررونقتر برگزار شود. در سیاستهای جشنواره هم این رویکرد وجود دارد که برای دورههای بعدی حتی در شهرهای دیگر برگزار شود تا به این ترتیب همه استانهای قومنشین بهصورت دورهای میزبان این رویداد باشند.
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