به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز عبادی، سیاسی ضمن توصیه همگان به رعایت تقوای الهی، تقوا را خیرخواهی خداوند تبارک و تعالی نسبت به مؤمنان دانست و اظهار کرد: شایسته است انسان در تمامی ابعاد زندگی تقوا الهی را رعایت نماید تا به سعادت دنیوی و اخروی برسد.

خطیب جمعه بیله‌سوار با عرض تسلیت جان باختن مردم مظلوم غزه، ضمن اعلام انزجار نسبت به استکبار جهانی به ویژه آمریکا و اسرائیل جنایتکار تصریح کرد: در هیچ کجای عالم و در هیچ کنوانسیون‌های بین المللی گفته نشده که به مردم مظلوم و کودکان طفل معصوم در بیمارستان حمله کنید، سازمان‌های حقوق بشری کجا هستند تا اعلام مواضع نمایند. چرا همه کشورهای اروپایی و غربی با وجود اثبات مظلومیت مردم فلسطین اشغالی باز پشتیبانی نظامی و تجهیزاتی از اسرائیل می‌کنند؟

عزیزی ادامه داد: باید به صراحت بگوییم که ماجرای عاشورا مجدداً در غزه تکرار می‌شود و شمر و یزیدیان زمان تاریخ را تکرار می‌کنند و تمامی این جنایت‌ها که به دست رژیم کودک کش صهیونیستی شاهد آن هستیم، نقشه‌های آن در اتاق‌های جنگ آمریکا اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه آمریکا باید مسئولیت‌های این رفتارهای نژادپرستانه را قبول کند، گفت: رژیم غاصب صهیونیستی باید به خاطر این نسل کشی نژادپرستانه توسط جوامع بین المللی محاکمه شود که این امر مطالبه تمامی آزادگان جهانی است که باید سریعاً جامه عمل پوشانده شود.

عزیزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تذکرات استاندار در رابطه با تکریم ارباب رجوع در ادارات استان افزود: مسئولین باید با تکریم ارباب رجوع نارضایتی مردم را به حداقل برسانند و مردم را ولی نعمت خود بدانند چرا که دشمن می‌خواهد شکاف بین ارکان نظام و مردم ایجاد شود و فاصله بیافتد تا در زمان ممکن بهترین و بیشترین بهره برداری را بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به عمل آورد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیله‌سوار به پروژه‌های نیمه تمام شهرستان اشاره کرد و گفت: حل نشدن مشکل آسانسور مسکن مهر، عدم پرداخت پول گندم کاران، بلاتکلیفی مطالبات ۷۰ میلیاردی شهرداری از اداره‌های بیله‌سوار، حل نشدن مشکلات راه‌های روستایی، بحران جدی آب در مناطق عشایری مشکلاتی است که تاریخ به سرانجام رسیدن آن‌ها مشخص نیست.

عزیزی در پایان ضمن اشاره به دستگیری عده‌ای از افراد متخلف در گمرک بیله‌سوار در هفته گذشته افزود: اقدام قاطعانه دادستانی و سربازان گمنام امام زمان در این موضوع این را ثابت کرد که کشور ما، کشوری است که با متخلفین و دزدان کمترین تعارفی ندارد و باید متخلفین در هر پست و مقامی که باشند به سزای اعمال شأن برسند.