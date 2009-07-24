نماز جمعه گرگان از قدیمی ترین نماز جمعه های کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: همزمان با اولین نماز جمعه کشور در تهران، در گرگان نیز نماز جمعه برپا شد که این از افتخارات این منطقه است.

وی اظهار داشت: نمازجمعه، شکوه اسلام و مسلمانان را در جهان و جامعه اسلامی نمایان می سازد و تاکید فراوانی در روایات اسلامی برای برپایی این آئین شده است.

وی خاطرنشان کرد: در روایات تاکید شده هر کس در راه رفتن به نماز جمعه گام بردارد، بدنش از آتش جهنم نجات می یابد که این امر نشانه اهمیت این فریضه است.

آیت الله نورمفیدی با گرامیداشت ولادتهای هفته اول شعبان بیان داشت: هفته اول ماه شعبان، مبارک و نورانی است و شیعیان به حضرت امام حسین (ع) ارادت خاصی دارند.

امام جمعه گرگان با تبریک ولادت حضرت ابولفضل (ع) عنوان کرد: روز ولادت این سرور بزرگوار به روز پاسدار نامگذاری شد که نشان از اهمیت این قشر دارد.

وی افزود: حضرت سجاد(ع) نیز زبان گویا و برانداز نظام خلافت بنی امیه بود و این امام بزرگوار به عنوان مبلغ پیام کربلا بوده است.

وی با اشاره به خطبه 93 نهج البلاعغه یادآورشد: در این خطبه به موضوعاتی نظیر نبوت، انبیاء اشاره می کند که از خانواده هایی با ریشه های پاک و مطهر بوده اند.