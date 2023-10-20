۱۱۱ هزار متقاضی برای استخدام ۲۵ هزار نفر در وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیمی، در حاشیه بازدید از آزمون استخدامی وزارت بهداشت در دانشگاه علم و فرهنگ تهران، با بیان اینکه در توافق با سازمان‌های برنامه و بودجه و همچنین امور استخدامی، ۷۵ هزار نیروی انسانی در سه مرحله در وزارت بهداشت جذب می‌شوند، گفت: در مرحله اول ۲۵ هزار نفر استخدام می‌شوند که امروز آزمون استخدامی در سراسر کشور برگزار شد.

وی افزود: با توجه به گستردگی خدمات و مأموریت‌های وزارت بهداشت، حتی با وجود استخدام ۷۵ هزار نفر مشکل کمبود نیروی انسانی حوزه سلامت برطرف نخواهد شد اما نیروی انسانی پروژه‌های افتتاح شده و یا آماده افتتاح از مرحله اول و استخدام ۲۵ هزار نفر، تأمین می‌شود.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به برنامه ریزی و هماهنگی با سازمان امور استخدامی و برنامه و بودجه برای برگزاری مرحله دوم و استخدام ۲۵ هزار نفر دیگر تا قبل از پایان امسال، گفت: برای آزمون استخدامی امروز، ۱۱۱ هزار متقاضی و داوطلب ثبت نام کرده بودند که نشان دهنده استقبال متقاضیان برای استخدام در وزارت بهداشت است.

رحیمی ادامه داد: در آزمون استخدامی امروز، ۸ هزار و ۵۰۰ نیرو در حوزه بهداشت، حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر در حوزه فوریت‌های پزشکی و اورژانس و بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیز در حوزه درمان و پرستاری جذب می‌شوند.

وی با بیان اینکه آزمون استخدامی در ۶۷ دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار شد، ابراز امیدواری کرد تا یک ماه آینده نتایج اولیه این آزمون اعلام شود البته امکان اعتراض داوطلبان به صورت اینترنتی و حضوری هم وجود دارد.