به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی ظهر امروز جمعه در جمع نمازگزاران اهواز با بیان اینکه طوفان الاقصی رژیم جعلی صهیونیستی را تهدید به شکست کرده است، گفت: رژیم صهیونیستی با قتل عام و کشتن زنان و کودکان بی پناه، هیچ دستاورد نظامی نداشت و دچار بنبست حاکمیتی شده است.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری به سنت الهی پیروزی حق علیه باطل اشاره کرد و افزود: صهیونیستهای کودککش، جنایتکاران جنگی و حامیان آنها به زودی دچار نابودی میشوند.
آیت الله کعبی در ادامه تکرار جنایتهای جنگی آمریکا و صهیونیست علیه کودکان و زنان فلسطینی غزه را ادامه ۷۵ سال جنایت، قتل، غصب و تجاوز اسرائیل در منظر جهانیان و با حمایت استکبار جهانی دانست و ادامه داد: از آغاز تأسیس سازمان ملل، آمریکای جنایتکار، ۷۹ مصوبه را علیه ملت فلسطین و به نفع صهیونیست وتو کرده که یکی از آنها آتشبس موقت بود.
وی در ادامه ارسال تسلیحات آمریکایی، کمک مالی به صهیونیست و کمک دیپلماسی سیاسی را بخش دیگری از مشارکت آمریکا در جنایات اسرائیل عنوان و اضافه کرد: محور مقاومت در منطقه هماهنگ و هوشمندانه عمل میکند و بدون شتاب و با حوصله به نابودی رژیم صهیونیست نزدیک میشود.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه افکار جهانیان همراه جبهه مقاومت است، گفت: گفتمان جبهه مقاومت از حقانیت، مشروعیت عقلی، اخلاقی، فقهی و حقوقی برخوردار است که صهیونیست و آمریکا را به وحشت انداخته است.
وی گفت: بیش از ۸۰ هزار شهرکنشین صهیونیستی در جنوب و شمال فلسطین فرار کردهاند و صهیونیست دچار بحران مشروعیت و حاکمیت شده که در نتیجه آمریکا میخواهد مدیریت و فرماندهی جنگ را بر عهده بگیرد، افکار جهانیان، آمریکا و صهیونیستها را در اقلیت قرار دادند و در نهایت محاصره غزه به پایان خواهد رسید.
آیت الله کعبی با تاکید بر اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: مشارکت حداکثری، صداقت و امنیت برگزاری انتخابات از جمله اصول مهم قابل توجه است.
وی با بیان اینکه هر رأی مردم مانند موشک نقطه زنی است که بر قلب آمریکا و صهیونیست وارد خواهد شد، افزود: طرح خائنان به ایران و مزدوران صهیونیست در انتخابات، تحریم این رویداد، ایجاد ناامیدی و تضعیف مسئولان اجرایی و نظارتی در انتخابات است که هوشیاری مردم را میطلبد.
آیت الله کعبی گفت: با وجود نیازها و گله مندیها، شرکت در انتخابات نشان از امنیت و انسجام ملی و تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل و شهدا است.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: به نامزدهای انتخاباتی توصیه میشود علاوه بر تبلیغ برای مشارکت حداکثری، با اعلام برنامههای خود، به سوالات مردم صادقانه پاسخ دهند و اخلاق سالم انتخاباتی را رعایت کنند.
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