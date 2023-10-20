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۲۸ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۳

آیت الله کعبی:

رژیم صهیونیستی دچار بن‌بست حاکمیتی شده است

رژیم صهیونیستی دچار بن‌بست حاکمیتی شده است

اهواز- نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: رژیم صهیونیستی با قتل عام و کشتن زنان و کودکان بی پناه دچار بن‌بست حاکمیتی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی ظهر امروز جمعه در جمع نمازگزاران اهواز با بیان اینکه طوفان الاقصی رژیم جعلی صهیونیستی را تهدید به شکست کرده است، گفت: رژیم صهیونیستی با قتل عام و کشتن زنان و کودکان بی پناه، هیچ دستاورد نظامی نداشت و دچار بن‌بست حاکمیتی شده است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری به سنت الهی پیروزی حق علیه باطل اشاره کرد و افزود: صهیونیست‌های کودک‌کش، جنایتکاران جنگی و حامیان آن‌ها به زودی دچار نابودی می‌شوند.

آیت الله کعبی در ادامه تکرار جنایت‌های جنگی آمریکا و صهیونیست علیه کودکان و زنان فلسطینی غزه را ادامه ۷۵ سال جنایت، قتل، غصب و تجاوز اسرائیل در منظر جهانیان و با حمایت استکبار جهانی دانست و ادامه داد: از آغاز تأسیس سازمان ملل، آمریکای جنایتکار، ۷۹ مصوبه را علیه ملت فلسطین و به نفع صهیونیست وتو کرده که یکی از آن‌ها آتش‌بس موقت بود.

وی در ادامه ارسال تسلیحات آمریکایی، کمک مالی به صهیونیست و کمک دیپلماسی سیاسی را بخش دیگری از مشارکت آمریکا در جنایات اسرائیل عنوان و اضافه کرد: محور مقاومت در منطقه هماهنگ و هوشمندانه عمل می‌کند و بدون شتاب و با حوصله به نابودی رژیم صهیونیست نزدیک می‌شود.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه افکار جهانیان همراه جبهه مقاومت است، گفت: گفتمان جبهه مقاومت از حقانیت، مشروعیت عقلی، اخلاقی، فقهی و حقوقی برخوردار است که صهیونیست و آمریکا را به وحشت انداخته است.

وی گفت: بیش از ۸۰ هزار شهرک‌نشین صهیونیستی در جنوب و شمال فلسطین فرار کرده‌اند و صهیونیست دچار بحران مشروعیت و حاکمیت شده که در نتیجه آمریکا می‌خواهد مدیریت و فرماندهی جنگ را بر عهده بگیرد، افکار جهانیان، آمریکا و صهیونیست‌ها را در اقلیت قرار دادند و در نهایت محاصره غزه به پایان خواهد رسید.

آیت الله کعبی با تاکید بر اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: مشارکت حداکثری، صداقت و امنیت برگزاری انتخابات از جمله اصول مهم قابل توجه است.

وی با بیان اینکه هر رأی مردم مانند موشک نقطه زنی است که بر قلب آمریکا و صهیونیست وارد خواهد شد، افزود: طرح خائنان به ایران و مزدوران صهیونیست در انتخابات، تحریم این رویداد، ایجاد ناامیدی و تضعیف مسئولان اجرایی و نظارتی در انتخابات است که هوشیاری مردم را می‌طلبد.

آیت الله کعبی گفت: با وجود نیازها و گله مندی‌ها، شرکت در انتخابات نشان از امنیت و انسجام ملی و تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل و شهدا است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: به نامزدهای انتخاباتی توصیه می‌شود علاوه بر تبلیغ برای مشارکت حداکثری، با اعلام برنامه‌های خود، به سوالات مردم صادقانه پاسخ دهند و اخلاق سالم انتخاباتی را رعایت کنند.

کد مطلب 5916904

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