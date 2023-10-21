دریافت 1 MB کد مطلب 5917180 https://mehrnews.com/x33jtN ۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۰۶ کد مطلب 5917180 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۰۶ تظاهرات حامیان فلسطین در نزدیکی کاخ سفید آغاز شد صبح امروز در نزدیکی کاخ سفید یک تجمع مردمی برای حمایت از فلسطین تشکیل شد. کپی شد مطالب مرتبط رزمندگان حزب الله تانک رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند/ اختلاف نظر شدید عربی و غربی در نشست قاهره خبری از بازگشایی گذرگاه «رفح» برای کمکرسانی به غزه نیست عکس های منتخب هفته دروغی به نام آزادی بیان/ هیس! همدردی با مردم مظلوم فلسطین جرم است وضعیت فلسطین توجه فوری بین المللی را میطلبد استعفای مقام آمریکایی به دلیل حمایت کورکورانه بایدن از تل آویو برچسبها فلسطین مقاومت فلسطین رژیم صهیونیستی طوفان الاقصی ایالات متحده امریکا واشنگتن
نظر شما