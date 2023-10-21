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کد مطلب 5917180
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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۰۶

تظاهرات حامیان فلسطین در نزدیکی کاخ سفید آغاز شد

تظاهرات حامیان فلسطین در نزدیکی کاخ سفید آغاز شد

صبح امروز در نزدیکی کاخ سفید یک تجمع مردمی برای حمایت از فلسطین تشکیل شد.

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