دریافت 90 MB کد مطلب 6918411 https://mehrnews.com/x3cPv5 ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵ کد مطلب 6918411 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵ بازدید وزیر علوم از روند بازسازی خوابگاههای دخترانه دانشگاه شهیدبهشتی بازدید وزیر علوم از روند بازسازی خوابگاههای دخترانه دانشگاه شهید بهشتی را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط سیمایی صراف: ۹۵ درصد پروژه بازسازی خوابگاه شهید بهشتی انجام شد بازدید وزیر علوم از روند بازسازی خوابگاه دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی سرپرست صندوق رفاه دانشجویان منصوب شد برچسبها علوم وزیر علوم حسین سیمایی صراف دانشگاه شهید بهشتی
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