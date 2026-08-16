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کد مطلب 6918411
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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

بازدید وزیر علوم از روند بازسازی خوابگاه‌های دخترانه دانشگاه شهیدبهشتی

بازدید وزیر علوم از روند بازسازی خوابگاه‌های دخترانه دانشگاه شهیدبهشتی

بازدید وزیر علوم از روند بازسازی خوابگاه‌های دخترانه دانشگاه شهید بهشتی را در این فیلم مشاهده نمایید.

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