به گزارش خبرگزاری مهر، مریم جلالی با حضور در اهر شهر ملی ورنی در دیدار با خانواده و مادر شهید کریم خجسته، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن شهید والامقام، اظهار کرد: ریشه ما از مادران است. صنایع‌دستی، صنایع خانواده‌محور و مبتنی بر تربیت مادران است. نکته قابل توجه در این صنعت پویا این است که ۷۵ درصد فعالان صنایع‌دستی بانوان هستند، از این‌رو باید نگاه مجددی بر آن داشته باشیم.

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یادآور شد: ورنی با روح زیبا و خلاق بانوان خلق می‌شود، صنایع‌دستی هر منطقه فرهنگ و زیست بوم آن را نشان می‌دهد، گرچه ورنی شهرتی جهانی دارد اما درصدد هستیم تا ورنی را ثبت جهانی کنیم.

او ادامه داد: اگر صنایع‌دستی دغدغه ذهنی باشد، می‌توان گام‌های مؤثری در راستای توسعه و معرفی آن انجام داد. آموزش عالی در حوزه صنایع دستی از بایدهای مهم این امر است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

جلالی اظهار کرد: تولید اشتغال، ارز آوری، برندسازی فرآیندهای مهمی است که در خصوص صنایع‌دستی به‌صورت همه‌جانبه مورد توجه قرارگیرد، لذا این موضوع همتی جمعی می‌طلبد چراکه صنایع‌دستی امری فرابخشی است و به همین دلیل تمام دستگاه‌ها باید آماده انجام تمهیدات لازم باشند.