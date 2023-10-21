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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۴

نمایش ۶۰ اثر دیده نشده حسین محجوبی در کاما

نمایش ۶۰ اثر دیده نشده حسین محجوبی در کاما

مروری بر ۷۰ سال آثار دیده نشده حسین محجوبی جمعه ۵ آبان در گالری کاما افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار حسین محجوبی تحت عنوان مروری بر آثار دیده نشده این هنرمند جمعه پنجم آبان در گالری کاما افتتاح خواهد شد و تا روز سه شنبه ۱۶ آبان برقرار خواهد بود.

در جدیدترین نمایشگاه آثار حسین محجوبی، تعداد ۶۰ اثر از آثاری که تا به حال دیده نشده‌اند، برای اولین بار روی دیوار خواهد رفت.

نمایشگاه آثار محجوبی هر روز و از ساعت ۱۴ الی ۲۰ در گالری کاما به آدرس تهران بلوار نلسون ماندلا (جردن سابق) خیابان دیدار شمالی کوچه کیش شرقی پلاک ۲۰ بر قرار خواهد بود.

این نمایشگاه مروری بر آثار دیده نشده حسین محجوبی از دهه ۳۰ و ۴۰ است و تکنیک‌های آثار طراحی، آبرنگ و گواش به انتخاب سعید محجوبی بوده است.

کد مطلب 5917351

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