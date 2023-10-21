صادرات ۶٩ میلیون دلاری محصولات نانو در ١۴٠١ به ۴٨ کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عماد احمدوند در نشست تحلیل بازار محصولات نانو ساخت ایران که امروز در محل ستاد برگزار شد با اشاره به اینکه یکی از الزامات پیشرفت فناوری نانو در کشور پایش مداوم مسیر تجاری سازی فناوری های نانو در بستر بنگاههای اقتصادی است، گفت: هر ساله پیمایش بازار محصولات فناوری نانو با هدف تحلیل اقتصادی شرکت های فناوری نانو ، شناخت وضعیت بازار کالا ها و خدمات فناوری نانو و همچنین ارزیابی اثربخشی سیاست ها و ابزارهای حمایتی توسعه و تجاری سازی فناوری نانو به وسیله ستاد نانو انجام می‌شود که در حال حاضر نتایج آن در سال ١۴٠١ مشخص شده است.

احمدوند ضمن اعلام اینکه تا پایان سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۴۲۸ محصول نانو به وسیله ۳۵۰ شرکت فعال در این حوزه تجاری شده و از واحد ارزیابی و نظارت ستاد فناوری نانو، گواهی نانو مقیاس دریافت کرده اند، گفت: مجموع بازار فروش این محصولات در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است. همچنین بیش از ۶ درصد از این بازار یعنی معادل ۶۹ میلیون دلار را صادرات این محصولات تشکیل می دهد.

دبیر ستاد توسعه نانو با بیان اینکه معادل ارزی بازار فروش محصولات نانویی ساخت ایران بر اساس متوسط روزانه نرخ دلار سال ۱۴۰۱ برابر ۱۱۲۵ میلیون دلار ارزیابی شد، خاطرنشان کرد: در دوره چهار ساله گذشته بازار محصولات نانو ساخت داخل از ۴/۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۳۰/۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده که متوسط رشد سالانه ۹۰ درصد را در این دوره نشان می دهد و حدود ۵۰ درصد بیشتر از متوسط نرخ تورم سالانه کشور در این دوره بر اساس اعلام رسمی مرکز امار ایران بوده است.

وی افزود: سه حوزه صنعتی ساخت و ساز ،خودرو و نفت ،گاز و پتروشیمی به ترتیب بیشترین سهم را از بازار محصولات نانو در سال ۱۴۰۱ داشته اند. نزدیک به نیمی از بازار فناوری نانوی کشور مربوط به حوزه ساخت و ساز است؛ همچنین حدود ۹۰ درصد از بازار دو حوزه بعدی یعنی خودور و نفت و گاز را انواع نانو کاتالیست های خودرو و نفت و پتروشیمی تشکیل می دهند.

احمدوند با اعلام اینکه چهار فناوری نانو پوشش، نانو کاتالیست، نانو آمیزه سازی و پرداخت و عملیات سطحی بیشترین سهم را در تولید محصولات نانوی ساخت ایران دارند، تصریح کرد: حدود ۷۰ شرکت با حجم فروش نانوی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان در سال در کشور فعال هستند که ۸۵ درصد از حجم بازار فناوری نانو ایران را در اختیار دارند.

وی در ادامه اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۹ میلیون دلار از محصولات نانوی ساخت ایران به ۴۸ کشور در ۵ قاره دنیا صادر شده است و بیش از ۸۰ درصد از صادرات محصولات نانو به ترتیب به کشورهای عراق، افغانستان، روسیه، ترکیه،گرجستان و آذربایجان بوده است.

دبیر ستاد نانو با اشاره به اینکه ٣ قلم داروی نانوی ضد سرطان ایران در ۷ سال گذشته حدود ۹ میلیون دلار صادرات داشته، گفت: در همین مدت با تولید این داروها از خروج بیش از ۹۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری شده است. سهم فروش کل این سه قلم دارو ۵٣٠ میلیارد تومان، حجم فروش بازار داخل ٣٧٠ میلیارد تومان و کاهش هزینه بیمه ٧٠٠ میلیارد تومان برآورد شده است.

احمدوند ادامه داد: باتولید این نانوداروها و کاهش واردات آنها کاهش هزینه شرکتهای بیمه گذار از مجموع فروش داخلی این داروها در سال گذشته بیشتر بوده است.

وی ضمن بیان اینکه در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از کل نانو کاتالیست های صنایع گاز و پتروشیمی ایران در داخل کشور تولید می شود، افزود: در حوزه نانو پوشش در سال های اخیر ۵ شرکت در تولید تجهیزات پوشش دهی صنعتی نانو فعال بوده اند که با تولید این تجهیزات حدود ۱۰۰ برابر مجموع فروش این شرکت بازار ثانویه محصولات نانو پوشش از قبیل شیر الات بهداشتی،کاشی، یراق الات، چینی و بلور جات و مصنوعات فلزی توسعه پیدا کرده است.