به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی در حاشیه مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال بانوان ایران به استرالیا جهت حضور در مرحله دوم انتخابی المپیک پاریس گفت: بانوان ما خیلی از لحاظ امکانات عقب هستند و بیشتر باید به آنها رسیدگی شود. قرار است در یک تورنمنت بزرگ شرکت کنند که تیم‌های صاحب نام در آن شرکت می‌کنند.

عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال درباره حمایت‌های لازم از این تیم افزود: فارغ از هر نتیجه‌ای برای حضور تیم بانوان در این مسابقات، تجربه می‌تواند خیلی به این تیم کمک کند. امیدواریم در کنار نتیجه دستاورد خوبی از این مسابقات داشته باشیم. از همین جا از خانم آزمون می‌خواهم صفر تا صد اتفاقات را نکته‌برداری کنند و گزارشی از آن را ارائه دهند تا بتوانیم در آینده بهتر برنامه‌ریزی کنیم.

رئیس جدید هیأت فوتبال استان تهران در خصوص نبود زمین چمن مناسب برای برگزاری بازی‌های رسمی تاکید کرد: این مشکل در کل کشور است و زمانی هم که من فدراسیون فوتبال را تحویل گرفتم با همکاری دوستان کم کم مشکلات را حل کردیم. در هیأت فوتبال هم نمی‌شود یک روزه مشکلات را حل کرد و تغییر اساسی داد. مهمترین مسأله‌ای که الان در ذهن من برای فوتبال تهران وجود دارد بحث استعدادیابی در رده زیر ۱۷ و ۲۰ سال است. مطمئن هستم با حمایت‌های مدیرکل ورزش و جوانان تهران مشکلات حل خواهند شد. نمی‌توانیم قولی بدهیم که در اختیار ما نیست. ورزشگاه آزادی در اختیار وزارت ورزش است. تلاش می‌کنیم با مذاکره به نتیجه مطلوب برسیم.

ماجدی در خصوص شایعه خروج برخی اموال از هیأت فوتبال پس از خروج شیرازی گفت: از روزی که انتخاب شدم فقط یک روز در هیأت فوتبال حضور داشتم. پس از آن باید به جلسه مدیران فنی فیفا در اندونزی ملحق می‌شدم و دیشب برگشتم. فکر نمی‌کنم این ادواتی که گفته شده اینقدر ارزش داشته باشد که یک نفر بخواهد با شأن و شخصیت خودش بازی کند. اگر این اتفاق افتاده باشد اموال قطعا بازمی‌گردد چون برای هیأت فوتبال تهران است. طبق شناختی که از شخصیت شیرازی سراغ دارم بعید می‌دانم چنین چیزی درست باشد.

وی درباره رسیدگی به مدارس فوتبال استان تهران گفت: به‌عنوان رئیس کمیته جوانان حدود سه ماه قبل آئین‌نامه‌ای جدید برای مدارس فوتبال تصویب و به تمام استان‌ها ابلاغ کردم و با مسئولان وزارت آموزش و پرورش هم جلسه‌ای برگزار کردیم. با توجه به اینکه خودمان این آئین‌نامه را ابلاغ کردیم باید موظف باشم از آن دستور بگیرم. مطمئن باشید با بررسی و نظارتی که خواهیم داشت سعی می‌کنیم اکثر مدارس فوتبال را تا پایان سال مجاب کنیم که مجوز حرفه‌ای خودشان را از اداره کل ورزش و جوانان و هیأت فوتبال بگیرند.

ماجدی درباره اینکه چرا در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال بانوان ایران در ردیف دوم نشسته بود گفت: وقتی دیر می‌آیید باید عقب بنشینید. من در دوران بازی کردنم هم زمانی که با باشگاه استقلال قرارداد بستم علاقه به پیراهن‌های ۷، ۸، ۱۰ و ۱۱ داشتم ولی اولین پیراهنی که می‌توانستم انتخاب کنم، شماره ۲۱ بود و تا ۲۰ رزرو شده بود. امروز هم وقتی وارد سالن شدم صندلی‌ها رزرو شده بود. جایگاه‌ها فرقی نمی‌کند و مهم شرکت در مراسم بدرقه بانوان بود.