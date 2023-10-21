سیستم «ویدئوچک» ورزشی در کشور توسط فناوران بومی سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به همت یک شرکت خلاق فناور، تولید بومی سیستم ویدئوچک (بازبینی تصاویر) ورزشی در رشته والیبال و بسکتبال رقم خورده و این سیستم این روزها در رشته فوتبال نیز در مرحله آزمایش قرار دارد و کاربرد آن در فوتبال کشور، دستاورد مهم و قابل توجهی خواهدبود.

سعید محمدی، مدیرعامل شرکت پیام رسانان این شرکت خلاق در خصوص نحوه عملکرد این سیستم گفت: سیستم ویدئوچک برای بازبینی تصاویر در مسابقات ورزشی مختلف کاربرد داشته و به نوعی یکی از اعضای تیم داوری در مسابقات محسوب می‌شود و به داوران برای تصحیح رأی اشتباه شأن کمک می‌کند.

وی ادامه داد: شرکت پیام رسانان، یکی از چهار شرکت سازنده این سیستم در جهان است و در قاره آسیا هیچ رقیبی ندارد و در کنار ما، شرکت‌های Genius Sport و Hawk-Eye از انگلیس و شرکت TDS از لهستان، از تولیدکنندگان این نوع از سیستم‌های ویدئوچک به شمار می آیند و نکته قابل توجه این است که این شرکت‌ها به علت تحریم به ایران، محصولی نمی‌فروشند و ما با تولید بومی این محصول عملاً کشور را در این حوزه خودکفا کرده ایم.

مدیرعامل شرکت پیام رسانان با بیان اینکه از این نوع از سیستم ویدئوچک تنها یک نمونه در کشور موجود است، گفت: تنها سیستم ویدئوچکی که در حال حاضر، در کشور وجود دارد، سیستمی است که توسط فدراسیون والیبال در سال ۲۰۱۴ از شرکتData Project ایتالیایی خریداری شده که سالیانه مبلغ شش هزار یورو بابت حق لایسنس از ایران دریافت می‌کند. البته این شرکت هم زیر مجموعه شرکت Genius Sport انگلیس قرار گرفته است.

محمدی در خصوص قیمت تمام شده این محصول عنوان کرد: تولید بومی این سیستم، صرفه جویی ارزی قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت چرا که هزینه تمام شده تولید آن تقریباً نصف قیمت سیستم‌های اروپایی است و در عین حال، همان کیفیت را ارائه می‌کند، دوربین‌های این سیستم، ساخت آلمان است و رقبای خارجی هم از همین برند آلمانی استفاده می‌کنند.

به باور او، فارغ از مسائل مالی و هزینه تمام شده، دیگر مزیت این سیستم در مقایسه با نمونه‌های خارجی، دسترس پذیری راحت تر آن است و تنها شامل یک دستگاه رایانه می‌شود؛ این در حالی است که نمونه مشابه آن از یک سیستم مرکزی و دو server تشکیل شده است که این امر، دسترس پذیری و حمل سیستم را دشوارتر می‌کند. مضاف بر این، سیستم بومی تمام زبان‌های دنیا را هم پوشش می‌دهد.

محمدی، همچنین با بیان اینکه از امسال صادرات سیستم ویدئوچک به خارج نیز آغاز شده است، گفت: تیم ما برای نصب سیستم ویدئوچک اواخر هفته راهی کشور بحرین می‌شود و به جز بحرین با مشتری‌های دیگری از سایر کشورها هم برای صادر کردن این محصول در حال مذاکره هستیم.

او ادامه داد: این محصول از تاییدیه شرکت خلاق برخوردار است و سابقه فروش و اجاره سیستم در مسابقات والیبال و بسکتبال را در کارنامه خود دارد و در جام ملت‌های آسیا که در ارومیه برگزار شد، مورد استفاده قرار گرفت؛ البته علیرغم اینکه شاخه اصلی فعالیت این سیستم، در سال‌های گذشته در ورزش والیبال بوده با این حال، در ورزش فوتبال هم مورد آزمایش قرار گرفته است.